Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | Samborondón: crecer sin planificar es retroceder

El problema no es nuevo, pero cada vez se hace más evidente

Samborondón se ha convertido en un símbolo de crecimiento, desarrollo e inversión. Pero ese éxito es también el origen de su mayor amenaza. Desde la pandemia, el flujo vehicular en la avenida Samborondón se ha multiplicado por seis, empujando a su principal arteria al borde de la saturación. Lo que antes era un eje funcional hoy es un embudo que concentra urbanizaciones, centros comerciales y miles de vehículos, sin que se cuente con una red alternativa.

El problema no es nuevo, pero cada vez se hace más evidente. Durante años se aprobaron proyectos inmobiliarios bajo una lógica que priorizó el crecimiento económico inmediato sobre la sostenibilidad urbana. Cada nueva urbanización cerrada, cada nueva plaza comercial, incrementa la presión sobre una infraestructura vial que nunca fue diseñada para soportar tal densidad.

La raíz del conflicto no es el tráfico, sino la planificación. Una ciudad que crece dependiendo casi exclusivamente del automóvil privado está condenada al colapso. Sin transporte público eficiente, sin vías alternas y sin una visión coordinada con Guayaquil y Daule, cualquier ampliación será apenas un alivio temporal.

El verdadero desafío no es construir más, sino decidir hasta cuándo se seguirá aprobando un modelo que compromete el futuro de Samborondón. Cuando la planificación llega tarde, el costo lo pagan todos.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. EN VIVO | FC Barcelona vs Villarreal HOY: Hora y dónde ver el partido de LaLiga

  2. Editorial | Samborondón: crecer sin planificar es retroceder

  3. Jaime Antonio Rumbea | La fortuna no avisa

  4. Ernesto Albán Ricaurte | No somos democracias jóvenes

  5. Carlos Andrés Vera | Fúmate eso

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: cuánto debe tardar el SRI en responder y qué hacer si no contesta

  2. ¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

  3. Juez rechaza demanda por retrasos en devolución del IVA a grupos vulnerables

  4. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

  5. Caso Triple A: Petroecuador pide la salida del juez Serrano, pero procesado se opone