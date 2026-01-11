El Centro Histórico de Quito recupera su vida nocturna

La vista nocturna del Centro Histórico y la variedad de restaurantes se convierten en un nuevo atractivo turístico.

De a poco, el Centro Histórico de Quito comienza a recuperar una de sus facetas más anheladas: la vida nocturna. Calles que durante años quedaban en silencio tras la caída del sol hoy muestran señales de reactivación, gracias a nuevas propuestas gastronómicas, mayor presencia de seguridad, el impulso del Metro de Quito y una agenda cultural que busca extender la experiencia turística más allá del día.

Las iglesias iluminadas, las cúpulas que destacan sobre el paisaje nocturno y la arquitectura colonial se han convertido nuevamente en un atractivo para quiteños y visitantes. A esto se suma una oferta creciente de restaurantes, cafeterías y bares que apuestan por horarios extendidos y conceptos innovadores, como los rooftops, que permiten disfrutar del Centro desde una perspectiva distinta.

Mayra Chulde es una de las capitalinas que decidió volver al centro en la noche. Llegó desde el sur de Quito para celebrar el cumpleaños de su novio y eligió este sector por su valor patrimonial y por las nuevas opciones que empiezan a consolidarse. “El atractivo arquitectónico del centro es único. Ahora hay restaurantes que atienden hasta la noche y que te permiten cenar mientras observas las cúpulas de las iglesias iluminadas. Es una experiencia diferente”, comenta.

Uno de estos espacios es Origen Rooftop, ubicado en el sector de la Plaza de San Francisco. Se trata de un emprendimiento familiar que apuesta por convertirse en un destino gastronómico dentro de la zona. Su vista panorámica de 360 grados se ha transformado en uno de sus principales ganchos, tanto para capitalinos como para turistas extranjeros.

Gabriel Chisaguano, ingeniero en gastronomía y administrador del restaurante, asegura que el proyecto es el resultado de un trabajo constante de más de un año.

“Hemos llevado un trabajo permanente y, gracias a Dios y a las personas adecuadas en el camino, ya cumplimos un año y vamos rumbo al éxito”, señala. Explica que la llegada del Metro de Quito fue determinante para la acogida del negocio y del sector en general. “No solo se han abierto puertas para nosotros, sino para todos los locales de alimentos y bebidas alrededor de San Francisco. La gente sale del metro, ve la oferta y se siente atraída”.

Seguridad, clave para la reactivación

Según Chisaguano, el público del restaurante es mayoritariamente local: cerca del 50 % son quiteños, un 30 % proviene de otras ciudades del país y un 20 % corresponde a turistas extranjeros, principalmente de Norteamérica, Canadá y Francia. En días de menor afluencia reciben alrededor de 60 comensales, mientras que los viernes y sábados pueden atender hasta 240 personas gracias a la rotación de mesas.

La seguridad es otro factor clave en esta reactivación. Los propietarios de Origen Rooftop coinciden en que la mayor presencia policial y militar en el Centro Histórico ha generado confianza. “En todo este año no hemos tenido casos de robos a clientes. La Policía de Turismo incluso recomienda nuestro local por la vista que tenemos”, afirma Chisaguano.

La Ronda también despega

La Ronda es otro de los puntos que busca consolidar su oferta nocturna. Durante diciembre, por las fiestas de Quito y las celebraciones de Navidad y fin de año, los locales registraron una alta afluencia. Cristian Vega, propietario de un restaurante en este tradicional sector, considera que la reactivación ya está en marcha, aunque aún es parcial. “Se está regresando, al menos, a la mitad de lo que teníamos antes. Pero el tema más importante sigue siendo la seguridad, especialmente en la noche”, señala.

Los visitantes recorren La Ronda atraídos por su tradición y tiendas. Foto: Franklin Jácome

Vega cree que es fundamental impulsar más actividades culturales nocturnas y, al mismo tiempo, apoyar a los emprendimientos locales. “No solo se trata de traer eventos desde afuera. También se podrían organizar ferias gastronómicas o competencias sanas entre los restaurantes de la calle, con apoyo del Municipio, para fortalecer lo que ya existe”, propone.

El Metro consolida la reactivación

Desde la sociedad civil también se impulsan iniciativas para devolverle vida al centro. Ana Sevilla, coordinadora del proyecto Devuelta al Centro, explica que la reactivación no es solo económica, sino social y cultural. Programas como “Treinta mil geranios en balcones” han fortalecido el tejido comunitario, mientras que el plan de protección al comercio emblemático ya trabaja con 94 negocios tradicionales que dan identidad al sector.

Para atraer visitantes en la tarde y noche, el Metro de Quito ha sido fundamental. “El metro está abierto hasta las once de la noche y ha permitido que muchos negocios amplíen sus horarios. Además, han llegado nuevos emprendedores que ven al Centro Histórico como un lugar para invertir”, destaca Sevilla.

De cara a 2026, Devuelta al Centro y Quito Turismo preparan un ambicioso plan de “Noches de Luz”, con alrededor de 60 jornadas de mapping y actividades culturales en plazas como San Marcos, Santa Clara y San Roque. La expectativa es atraer entre 100.000 y 150.000 visitantes durante el año, con flujos controlados que beneficien a los emprendimientos locales sin saturar el espacio.

Pese a los avances, los desafíos persisten. Sevilla advierte que la problemática social y la pérdida de habitantes en el Centro Histórico influyen directamente en la vida nocturna. Actualmente viven unas 30.000 personas en la zona, cuando podrían hacerlo hasta 300.000. “Recuperar viviendas y promover que las familias vuelvan al centro es clave para que haya vida en la noche”, afirma.

