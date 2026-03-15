Titi Larrea: de presentadora de TV a referente fitness que impulsa el bienestar

Durante años, los micrófonos fueron su herramienta de trabajo. Los sets de televisión y las cabinas de radio eran el escenario desde donde construyó una carrera frente a las cámaras y los espectadores. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ana Cristina Larrea (más conocida como Titi) descubrió que su verdadera vocación estaba lejos de los flashes y más cerca del gimnasio, la alimentación saludable y el entrenamiento.

Hoy, esta entrenadora, coach y atleta fitness demuestra que a veces los cambios más grandes comienzan con una decisión valiente: cambiar el rumbo para transformar su propia vida y la de miles de personas más.

De la TV al bienestar

Antes de dedicarse por completo al mundo del fitness, la guayaquileña de 34 años, ya había construido una trayectoria en los medios de comunicación. Su camino comenzó como presentadora de televisión, un espacio desde el cual empezó a combinar dos de sus grandes pasiones: la comunicación y el movimiento, al liderar segmentos enfocados en promover el ejercicio.

“Siempre me ha gustado estar en movimiento, pero nunca me imaginé que eso me llevaría a dar clases en televisión y enseñar ejercicio a las amas de casa”, recuerda con cariño. Y posteriormente, su versatilidad hizo que sea parte de un reality de baile e incursionó en la radio como anchor de programas orientados a promover un estilo de vida saludable. “Siempre he sido una mujer soñadora, constante y disciplinada, pilares que han estado siempre en cada faceta en la incursiono”, comenta.

Una comunidad que crece

Aunque su vida profesional estaba encaminada a otro rubro, la pandemia marcó un punto de inflexión para Titi, quien decidió enfocar todos sus esfuerzos en convertirse en creadora de contenido fitness. Lo que comenzó como una forma de compartir su estilo de vida pronto se transformó en una comunidad digital en constante crecimiento y hoy suma más de 490 mil seguidores que la acompañan a diario en su camino hacia una vida más activa y consciente.

“Durante ese tiempo comencé a crear contenido fitness y poco a poco mi comunidad empezó a crecer. Las marcas también empezaron a confiar en mí”, cuenta. A partir de ahí, dio un paso más y creó su propia plataforma digital, desde donde acompaña a mujeres que buscan transformar no solo su físico, sino también su mentalidad frente al deporte, la alimentación y el bienestar.

Gran parte de su audiencia está formada por mujeres de distintos países que encuentran en su contenido, un espacio de motivación y apoyo. Es que, más allá de las rutinas o los consejos de alimentación saludable, Titi también comparte reflexiones sobre amor propio, autoestima y el proceso personal que ha implicado su transformación.

Sin miedo a las pesas

Titi cuenta que uno de los mitos más comunes es que muchas mujeres temen entrenar fuerza por miedo a desarrollar una figura demasiado musculosa. Sin embargo, la experta explica que eso no puede pasar porque “no tenemos los mismos niveles de testosterona, además influyen factores como la genética y la alimentación”, explica.

Por ello, la entrenadora insiste en la importancia de educar sobre los beneficios reales del trabajo de fuerza. “Es fundamental entrenar fuerza por muchas razones: ayuda al equilibrio hormonal, permite crear masa muscular y favorece la salud a largo plazo. Todos vamos a envejecer, y construir músculo es una forma de asegurarnos una vejez más saludable e independiente. Además, mientras más masa muscular tienes, tu metabolismo trabaja más rápido y eso también ayuda a quemar grasa de forma más eficiente”, afirma.

¿Qué tan difícil es llegar a la mejor versión física de cada persona?

Más que difícil, es un proceso. Muchas veces trato de educar a las chicas para que entiendan que esto no es una carrera rápida, sino un camino de constancia que termina convirtiéndose en parte de tu vida. Las herramientas que usamos deben ser sostenibles. No se trata de hacer cosas extremas o cambios imposibles de mantener, sino de construir hábitos que se adapten a tu estilo de vida y que puedas sostener con el tiempo. El ejercicio no es un castigo, es bueno para ti, tu salud y tu mente.

¿Cómo mejorar la alimentación tras dietas extremas?

Hay quienes llegan con una relación muy complicada con la comida porque han pasado por dietas muy restrictivas o han vivido el famoso efecto rebote. Las dietas extremas no solo afectan el cuerpo, también impactan mucho en lo mental. Cuando alguien tiene miedo de comer, muchas veces hay algo más detrás, como ansiedad, baja autoestima o momentos difíciles que terminan reflejándose en la forma en que se alimenta. No se trata de dejar de comer, sino de aprender a hacerlo. La alimentación debe adaptarse a tu vida y ayudarte a sentirte bien, no convertirse en una lucha constante. La comida no es el enemigo, sino una aliada.

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¿Son necesarios los quemadores de grasa?

No estoy en contra de que alguien los use, porque cada persona toma sus propias decisiones. Pero personalmente prefiero que no se consuman ese tipo de productos, porque no es algo sostenible en el tiempo. Si no construyes hábitos reales de alimentación y ejercicio, no va a haber suplemento que logre un cambio verdadero. El trabajo más importante siempre es el que se hace desde adentro, atacando la raíz del problema. Se puede lograr un cuerpo atlético y saludable sin necesidad de recurrir a eso.

¿Qué tan importante es ‘escuchar’ el cuerpo femenino?

Es importantísimo. Hay fases o momentos en los que nos sentimos más fuertes y otros en los que no tanto. Cada persona es diferente, si un día no puedes entrenar, no pasa nada. El ejercicio puede ser un gran aliado cuando estás bajo presión, pero si te sientes agotada, también es válido descansar y retomar la rutina al día siguiente.

¿Qué papel juega el trabajo mental en el amor propio?

Durante un tiempo competí en fisicoculturismo. Fui seleccionada por Ecuador y por Pichincha, y quedé sexta en Sudamérica en mi categoría. Esa etapa me enseñó mucho, pero también me hizo entender algo muy importante: para sentirte completa no basta solo con trabajar el cuerpo, también hay que fortalecer la mente y la parte espiritual.

Es un proceso constante de aprendizaje. Para mí ha sido clave seguir cultivando a la mujer que quiero ser y rodearme de personas que sumen de forma positiva, incluso si eso significa alejarme de ambientes que no me hacen bien. En ese camino también he aprendido a perdonarme, a sostenerme en momentos difíciles y a seguir evolucionando.

En pocas palabras

Fue elegida dentro del Top 100 de creadores de contenido del Ecuador 2025 en los Ekos Influencers Awards.

Uno de sus libros favoritos es ‘Si lo crees lo creas’ de Brian Tracy.

Entre los audiolibros que escucha está: ‘Deja de ser tú’ de Joe Dispenza.

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