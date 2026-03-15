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Editorial | Contra el crimen, estrategias certeras

La adhesión de Ecuador a esta coalición es un paso necesario, pero hay que actuar en consecuencia

La reciente cumbre Escudo de las Américas, que EE.UU. encabezó en Miami, trazó una hoja de ruta clara para los países de la región: el narcotráfico y las vías que lo alimentan, entre ellas la minería ilegal, deben ser combatidos con decisión y coordinación.

Ecuador no puede quedarse al margen. En un contexto de precios del oro históricamente elevados, las autoridades han reconocido cómo las organizaciones criminales han encontrado en la exportación de este mineral una vía eficaz para lavar dinero. Ante aquello, el Gobierno intentó actuar con la suspensión de la minería en varias provincias del país, pero sin que hasta ahora haya logrado su objetivo. La actividad ilegal, en provincias como Napo, no se ha detenido.

En un tema como este, en que se debe actuar con determinación, las intenciones no bastan. La presencia y el control del Estado deben ser permanentes y con reales consecuencias para quienes violen la ley. La adhesión de Ecuador a esta coalición es un paso necesario, pero hay que actuar en consecuencia. No se puede tomar medidas flexibles y poco estructuradas ante el crimen, peor cuando están en juego la seguridad y la economía, a nivel nacional. Incluso el medio ambiente.

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