Fausto Ortiz | ¡Que los agarren confesados!

Leo la noticia en las redes: “el Gobierno dio un paso para que Petroecuador contrate un seguro frente a caídas del petróleo”, y que el Banco Central del Ecuador puede actuar como intermediario. Viene a mi memoria la operación que contó con acompañamiento técnico del FMI, en el marco de recomendaciones sobre gestión de reservas internacionales, que el 18 de diciembre de 2023 dio paso a la venta de 241.000 onzas troy de oro a un valor aproximado de USD 2.000 cada onza.

Esta operación permitió generar una utilidad contable de USD 252,9 millones, de los cuales un 70 % fueron transferidos al Ministerio de Finanzas en el primer trimestre de 2024. La justificación oficial fue la recomposición de activos para fortalecer liquidez del Estado, cambiando un activo menos líquido (oro) por dólares de disponibilidad inmediata. En fácil: la furia del ‘chiro’ es peor que la del loco. Era la época en que los atrasos presupuestarios se encontraban en su punto más alto y en caja ni para los caramelos.

Algunos podrán decir: me ha pasado, pero una cosa es vender las joyas de la abuela y otra la posición de reserva internacional. Es verdad que en esa época era complicado imaginarse que la onza del oro en la actualidad supere los USD 5.000. Al menos debería evaluar cambiar de asesor.

Regresando a la posibilidad de que el BCE pueda contratar un seguro frente a la caída del precio del crudo para que el Presupuesto del Estado nunca reciba por debajo del valor aprobado en la Asamblea Nacional, tendría mucha lógica que se haga en conjunto y al momento de presentar la proforma a discusión, y no cuando hay al frente una situación como la actual, en que el escenario de precios del crudo por el conflicto con Irán ubica al precio muy por encima de los USD 53,47 aprobados por la Asamblea Nacional para 2026.

Con seguridad el costo de la prima que presenten las aseguradoras será elevado ante los escenarios actuales de guerra. Los expertos podrán opinar que es como pagar un seguro contra incendios; si no ocurre el siniestro, parece un gasto innecesario, pero si ocurre, salva las finanzas públicas. En nuestra república, pobre del ministro o gerente de Petroecuador que contrate un seguro cuando el precio está arriba y se mantenga alto. Peculado, supongo gritarán en cualquier momento desde cualquier esquina y cualquier político porque dicho delito no prescribe. México lo hace con total normalidad desde hace décadas y blinda de esta manera sus finanzas públicas.

Creo que es importante pensar en hacerlo en algún momento y es adecuado contar con la herramienta y cotizaciones listas, pero en tiempos como los actuales y ante nuestra clase política, espero cuenten con buenos asesores para argumentar a favor de este tipo de decisiones que, para una cacería de brujas, son de mayor apetito que la operación de venta de oro mencionada al arranque.

Sería de mayor valor enfocarse en mejorar la producción de Petroecuador, impulsar la diversificación de exportaciones y mantener el buen nivel de reservas internacionales que se ha alcanzado los últimos meses.

Mientras tanto, documentar y comunicar parece lo que recomienda la prudencia. Debemos ir alfabetizando en estos temas y evaluando la conveniencia en función de nuestra realidad de país cada vez menos petrolero.