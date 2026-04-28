IVA al 8% por feriado en Ecuador: fechas, qué aplica y quiénes se benefician

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Durante el feriado por el Día del Trabajo, desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo, el IVA se reducirá al 8 % para el sector turístico.

En servicios como alojamientos, alimentación en restaurantes, transporte turístico, la tarifa del IVA bajará del 15 % al 8 %.

Productos de supermercados, farmacias, electrodomésticos y servicios no relacionados con el turismo mantendrán la tarifa general del 15 %.

El Gobierno ecuatoriano dispuso una reducción temporal del impuesto al valor agregado (IVA) para el sector turístico durante el próximo feriado por el Día del Trabajo. La tarifa bajará del 15 % al 8 % como parte de una estrategia para incentivar el consumo y promover los viajes internos.

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La medida estará vigente desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026, coincidiendo con el puente de cuatro días que se genera por el traslado del feriado. Este periodo busca aprovechar el descanso extendido para dinamizar la economía en distintos destinos del país.

Día del Trabajo: ¿a qué servicios aplica el IVA al 8 %?

El beneficio se aplica exclusivamente a actividades turísticas formalmente registradas ante el Ministerio de Turismo.

Alojamiento en hoteles, hosterías, residencias

Alimentos y bebidas en restaurantes, bares, cafeterías; entretenimiento

Agenciamiento y transporte turístico

Organizadores de eventos, congresos y convenciones, reuniones, incentivos, conferencias, ferias y exhibiciones.

Centros de convenciones, salas de recepciones y salas de banquetes

Guianza turística

Centros de turismo comunitario

Parques temáticos y atracciones estables

Balnearios, termas y centros de recreación turística

¿Qué productos no entran a la reducción del IVA al 8 %?

En contraste, otros consumos habituales no entran en la rebaja. Productos de supermercados, farmacias, electrodomésticos y servicios no relacionados con el turismo mantendrán la tarifa general del 15 % durante esos días.

Las autoridades han insistido en que los establecimientos deben emitir comprobantes electrónicos en los que se refleje claramente la aplicación del IVA reducido. Los usuarios pueden verificar este detalle revisando que en la factura conste la tarifa del 8 %.

En caso de detectar cobros incorrectos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha habilitado canales para presentar denuncias. Los ciudadanos pueden reportar irregularidades enviando evidencia, como fotografías de las facturas, para que se realicen las verificaciones correspondientes.

Una vez finalizado el feriado, a partir del lunes 4 de mayo, el IVA regresará a su nivel habitual del 15 %.