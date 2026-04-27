IVA al 8% en feriado de mayo 2026: servicios incluidos y cómo revisar el descuento

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno reduce el IVA del 15% al 8% para servicios turísticos del 30 de abril al 3 de mayo, replicando una estrategia aplicada en todos los feriados del 2026.

Los feriados anteriores movieron más de $100 millones en gasto turístico, demostrando que tarifa más baja genera mayor volumen de transacciones.

La medida aplica solo a establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo; los consumidores deben verificar comprobantes con IVA al 8% y denunciar cobros indebidos ante el SRI.

El Gobierno Nacional oficializó este 27 de abril la reducción del IVA del 15% al 8% para servicios turísticos durante el feriado por el Día del Trabajo. La medida rige del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo de 2026.

Se aplica a hoteles, restaurantes, transporte turístico y agencias de viaje registrados en el Ministerio de Turismo.

El objetivo es incentivar el consumo y dinamizar la economía local durante los cuatro días de descanso.

¿Cuáles son los servicios beneficiados?



El IVA al 8% aplica a actividades turísticas registradas.

Servicios incluidos:

Alojamiento en hoteles, hosterías y residencias

Alimentos y bebidas en restaurantes, bares y cafeterías

Transporte turístico y agenciamiento

Organización de eventos y guianza especializada

Parques temáticos, casinos y centros de turismo comunitario

Servicios excluidos:

Productos de supermercados y farmacias

Electrodomésticos y bienes de consumo diario

Servicios no vinculados al turismo

Estos mantienen IVA del 15% durante el feriado

Los establecimientos deben emitir comprobantes electrónicos que reflejen la tarifa reducida.

A partir del lunes 4 de mayo, la tarifa retorna al 15%.

¿Por qué cuatro días de descuento tributario?



La extensión responde a la Ley de Feriados que busca incentivar turismo interno mediante fines de semana prolongados. El Decreto Ejecutivo 354 extendió el Día del Trabajo al jueves 30 de abril.

Esto genera un puente de cuatro días ideal para viajes cortos sin usar vacaciones. El Ministerio de Turismo proyecta flujo masivo hacia destinos de la Costa y Sierra.

¿Cuánto han movido los feriados anteriores?



El feriado de Año Nuevo generó $106.5 millones en gasto turístico a nivel nacional en cuatro días. Esto representa $26.63 millones diarios, con 1'469,910 viajes contabilizados. El promedio fue de 367 mil desplazamientos por día.

Pichincha concentró 308.53 mil viajes, Santa Elena 259.03 mil, y Manabí 181.70 mil.

El feriado de Carnaval movilizó aproximadamente $80 millones.

Semana Santa generó entre $60 y $70 millones.

Feriados de cuatro días con reducción del IVA superan los $100 millones en movimiento económico, según informe. Esta cifra beneficia directamente a hoteles, restaurantes, transporte, empleados y comercio local.

¿Cuál es el ahorro real para los viajeros?



Una familia de cuatro personas que gasta $500 durante el feriado puede ahorrar $35 gracias al diferencial del IVA. A escala nacional, con 1,47 millones de viajes registrados en Año Nuevo, el ahorro agregado resulta significativo. Este dinero no se queda quieto: suele reinvertirse en actividades complementarias como restaurantes, compra de artesanías locales o entretenimiento.

Así, el ahorro actúa como un catalizador del consumo en economías locales y genera un efecto multiplicador, especialmente en ciudades pequeñas que dependen de los feriados para sostener su viabilidad económica.

¿Cómo verificar que el descuento se aplique correctamente?



Exige comprobante electrónico con tarifa del 8% en cada transacción durante el feriado.

El desglose de impuestos debe reflejar claramente "IVA 8%".

Si aparece "IVA 15%", es un cobro indebido.

¿Cómo denunciar un cobro indebido?

El SRI habilitó canales de denuncia en su portal web y redes sociales.

Puedes fotografiar la factura y enviarla para que inicie verificaciones.

El Ministerio de Turismo mantiene el Catastro Turístico actualizado en su página oficial.

Consulta si un establecimiento está registrado antes de hacer la transacción.

¿Por qué se repite esta medida en todos los feriados?



La medida se repite en feriados porque ha demostrado ser una forma efectiva de dinamizar la economía sin sacrificar ingresos fiscales. Al reducir el IVA, bajan los costos y se incentiva el turismo interno, lo que genera un mayor volumen de consumo en períodos cortos como los feriados de cuatro días, donde el gasto se concentra.

Experiencias en países como Colombia y Perú respaldan este enfoque. En el caso de Ecuador, los datos muestran que, aunque la tarifa baja, la base imponible crece: en 2025 el gasto diario fue de $21,88 millones con tarifa normal, mientras que en 2026, con IVA al 8%, subió a $26,63 millones. Este aumento en transacciones y consumo compensa la reducción tributaria y convierte la medida en una estrategia eficiente que impulsa economías locales.