¿Cómo será la atención de los bancos por el feriado del 1 de mayo?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Durante el feriado del Día del Trabajo en Ecuador (30 de abril al 3 de mayo), los bancos no atenderán presencialmente, ya que es un descanso obligatorio a nivel nacional.

Los servicios bancarios digitales y alternativos seguirán funcionando, como la banca en línea, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y corresponsales no bancarios.

Algunas transacciones se procesarán de forma diferida y se acreditarán después del feriado.

Durante los próximos días de feriado, por el Día del Trabajo, cuya celebración en Ecuador iniciará el 30 de abril, los bancos privados no atenderán de forma presencial en sus agencias, ya que se trata de días de descanso obligatorio a nivel nacional. No obstante, las entidades mantendrán disponibles otras vías para sus clientes.

El próximo 1 de mayo será feriado en Ecuador cuando se conmemore el Día Internacional del Trabajo. El presidente del país, Daniel Noboa, mediante Decreto Ejecutivo amplió el descanso desde el 30 de abril formando un puente de cuatro días que concluye el próximo domingo 3 de mayo.

¿Qué servicios bancarios funcionarán?

Durante esos días, según ha informado la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), los bancos privados del país mantendrán activos sus servicios digitales, por lo que los clientes podrán seguir realizando operaciones a través de la banca en línea y aplicaciones móviles, como transferencias, pagos y consultas. También seguirán funcionando los cajeros automáticos y los corresponsales no bancarios (como Banco del Barrio y Mi Vecino).

¿Cuándo llegarán las transferencias hechas el jueves o viernes?

La Superintendencia de Bancos indicó, además, en un escrito, que por estos días de feriado varios procesos se receptarán como diferidos. Por ejemplo, los pagos interbancarios que se realicen entre el 30 de abril y el 1 de mayo se reflejarán recién el lunes 4 de mayo.

Pasará igual con el Sistema de Cobros Interbancarios (SCI) y el Sistema de Recaudación Pública – SRP (incluido SRI y SENAE).

Por otro lado, durante el 30 de abril y el 1 de mayo, la Superintendencia detalló que no estarán habilitados el Sistema de Pagos en Línea (SPL), el Sistema de Cámara de Compensación Especializada (CCE), el Sistema Transferencias Paquetes en Línea (TPL), los giros al y del exterior ni los depósitos y retiros de especies monetarias.

El servicio bancario es una obligación

La normativa laboral ecuatoriana exige que, incluso en feriados, se garantice la provisión de servicios públicos esenciales, entre ellos los servicios bancarios mínimos, lo que explica la disponibilidad de cajeros, corresponsales y banca digital. Es así que, mediante Decreto Presidencial, el mandatario del país reportó a las entidades públicas su obligación de mantener sus canales activos.

“Durante los días de descanso obligatorio, se deberá garantizar la provisión de servicios públicos básicos de agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y servicios bancarios; en los cuales las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad”, dice el decreto.