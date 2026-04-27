Las notas de crédito que entrega el SRI pierden atractivo y valor en el mercado ecuatoriano

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Desde mayo, el SRI solo permitirá cubrir hasta el 60% de obligaciones con notas de crédito, obligando a cancelar el resto en efectivo.

La medida, justificada como un intento de proteger la recaudación fiscal, ya genera críticas de expertos que cuestionan su legalidad y advierten efectos inmediatos en el mercado.

El cambio no solo reduce la flexibilidad para empresas y personas, sino que también devalúa estos instrumentos: su descuento en el mercado se ha triplicado y la demanda ha caído más del 40%.

A partir de mayo, cuando un contribuyente quiera pagar al SRI sus obligaciones tributarias, incluidas las multas e intereses derivados de estas, solo podrá utilizar notas de crédito para cancelar hasta el 60 % de ese saldo; el resto deberá pagarlo en efectivo.

Normalmente, cuando un contribuyente -sea persona natural o empresa- tiene un saldo a favor en su declaración de impuestos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) devuelve esos valores pagados en exceso a través de notas de crédito, las cuales pueden ser canjeadas en el mercado para obtener liquidez inmediata. No obstante, mediante una resolución firmada el pasado 31 de marzo, el ente recaudador justifica la reforma señalando que es necesario “racionalizar” este mecanismo, con el fin de “evitar un riesgo de detrimento en el flujo de la recaudación tributaria que sustenta el financiamiento del gasto público”.

Optar por una resolución y no por una reforma legal

Sin embargo, este cambio, a pocos días de su entrada en vigencia, empieza a generar malestar no solo por la forma en que se aplica, sino también por la pérdida de valor que una medida como esta provoca en estos instrumentos.

“Obviamente, esto se convierte en un problema para los contribuyentes, porque muchos recibían la devolución-sobre todo las empresas- mediante notas de crédito, y con ellas podían pagar hasta el 100 % de sus impuestos; ahora ya no. Esto dificulta su uso y compensación”, explica el analista tributario Javier Bustos.

La resolución del SRI, añade el experto, impone “una limitación no justificada” a lo previsto en el artículo 43 del Código Tributario, que contempla facilitar el pago de tributos también con esta vía. “Eso nos hace pensar que, quizás, esto debió haberse implementado mediante una reforma legal y no a través de una resolución como lo ha hecho el SRI”, señala.

¿Esto forma parte de un compromiso con el FMI?

El pasado sábado, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de un escueto comunicado, negó que el Gobierno ecuatoriano esté planificando adoptar nuevos ajustes o reformas tributarias este año. Esto a raíz de una publicación de este Diario, donde se abordan los resultados de la quinta revisión del programa de crédito que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugieren la continuidad de medidas como estas para seguir ajustando la situación fiscal del país, conforme a la trayectoria de consolidación del programa.

Pero mientras la cartera de Estado niega cambios, el informe enlista justamente esta restricción del uso de notas de crédito, como parte de las estrategias que permitirían al Gobierno alcanzar ingresos equivalentes al 1,3 % del PIB en el periodo 2026-2027.

Gonzalo Cucalón, gerente de la casa de valores Banrío, explica que, si bien este ajuste no crea ni eleva impuestos, termina siendo un “ajuste blando” que sí modifica las reglas del juego bajo una interpretación más estricta de la norma.

Para los expertos, se ha recurrido al mismo mecanismo que el SRI empleó a fines de marzo para ajustar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los alimentos procesados, otra vía que, según el FMI, servirá para incrementar la recaudación fiscal contemplada en el informe de la quinta revisión. A esto se suman otras medidas como la racionalización de los gastos tributarios (exenciones), el fortalecimiento del régimen de anticipos y retenciones del Impuesto a la Renta y el refuerzo de los controles sobre las devoluciones del IVA. Medidas de las que aún se aguarda información.

Las notas de crédito pierden valor en el mercado

EXPRESO solicitó el pasado viernes al SRI información detallada sobre los montos pagados vía notas de crédito en 2025 y los posibles perjuicios fiscales, pero aún se espera una respuesta. No obstante, en el mercado se estima que, para ese año, la entidad habría utilizado más de 2.000 millones en notas de crédito para el pago de tributos.

Cucalón señala que, a pocos días de que este cambio comience a aplicarse, estos papeles han empezado a perder valor debido al incremento en los descuentos aplicados en cada transacción.

La página de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), uno de los espacios donde estos instrumentos pueden negociarse y volverse líquidos de forma inmediata, ofrece una referencia de eso: a inicios de abril de este año, los descuentos alcanzaron un promedio de 2,42 %, muy por encima del 0,82 % registrado en abril del año pasado.

Esto significa que hoy “es tres veces más caro vender estas notas de crédito”, explica el gerente de una empresa guayaquileña especializada en ofrecer liquidez a compañías con solicitudes de devolución de impuestos, quien prefiere mantener el anonimato por seguridad.

Según detalla, tras el anuncio de esta reforma, la demanda de estos títulos ha caído más del 40 %. Al no poder utilizarse ya en su totalidad, el interés de compra disminuye. Y como consecuencia, aumenta el porcentaje de castigo con el que se negocian, afectando principalmente a sus tenedores: empresas y personas naturales con saldos a favor que ahora ven reducido su valor recuperable.

Asumiendo que actualmente el descuento se sitúa en torno al 2,4 %, el ejecutivo ejemplifica: “si una persona o empresa tenía un derecho de $500.000 en notas de crédito, al convertirlas en liquidez en este contexto, recibiría aproximadamente $488.000, perdiendo cerca de $12.000”.

¿Cómo funciona?

El SRI implementó las notas de crédito para facilitar la devolución de impuestos, de forma inmediata, sustituyendo a los antiguos certificados de abono tributario. Estos títulos se pueden hacer líquidos, aplicando un descuento mínimo, en la negociación directa con otra persona natural o jurídica o a través de la negociación de una Casa de Valores. Con ello, el contribuyente puede tener efectivo, sin tener que esperar el pago del SRI.