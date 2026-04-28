Parque Julio Andrade afectado por vandalismo: esto dijo el Municipio de Quito

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Cinco esculturas patrimoniales del parque Julio Andrade, ubicado en el sector de La Mariscal, entre las calles Veintimilla y avenida 10 de Agosto, en el norte de Quito, amanecieron mutiladas, el lunes 27 de abril del 2026.

Las esculturas fueron dañadas; les mutilaron las manos, informó el Municipio de Quito. El acto de "vadalismo" generó indignación entre vecinos y visitantes que consideran este espacio como un punto de encuentro y memoria colectiva, dijo la entidad. No se detalló si existen cámaras de vigilancia y si se apresó a los responsables.

La Empresa de Obras Públicas dispuso el retiro técnico inmediato de las esculturas para ejecutar un proceso de restauración especializada. Una vez concluidos los trabajos, las obras serán reinstaladas en el parque bajo condiciones que garanticen su conservación y seguridad, se indicó.

Desde la administración se recordó que este tipo de ataques no solo afectan a los bienes materiales, sino también a la historia, la identidad y el patrimonio cultural de la capital. También se pidió a la ciudadanía cuidar los espacios públicos, denunciar actos vandálicos y contribuir a la protección de estos símbolos que forman parte de la memoria de Quito.

El 17 de abril, el parque Urbano Cumandá, sufrió actos de vandalismo. Entonces se dijo que tenían identificados a los agresores.

Detalles sobre el Parque Julio Andrade

El parque lleva el nombre de Julio Andrade, en honor al político y diplomático ecuatoriano.

El espacio donde hoy se ubica perteneció a la comunidad Santa Clara de San Millán, un asentamiento indígena descendiente de los Quitu-Cara.

¿A quiénes representan las esculturas?

Son cinco bronce que representan a personajes que lucharon junto a Eloy Alfaro: Alejandro Cárdenas, Roberto Andrade, Julio Andrade, Carlos Concha y Ulpiano Páez.

Otras destrucciones de esculturas:

En mayo del 2024, el monumento de Eloy Alfaro, que se encontraba en el parque El Ejido, sufrió la mutilación del brazo derecho que portaba la antorcha y además le sacaron la espada.