Vandalizan el parque Cumandá en Quito; autoridades identifican a responsables

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La noche del 17 de abril de 2026 dejó un nuevo episodio de daños en el espacio público de Quito. El Parque Urbano Cumandá, en el centro-sur de la ciudad, fue escenario de actos de vandalismo que afectaron parte de su infraestructura.

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Aunque el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, confirmó lo ocurrido, no precisó qué áreas del complejo resultaron afectadas ni el alcance de los daños.

Los responsables están identificados

Según la información oficial, los responsables ya fueron identificados gracias a los protocolos de seguridad implementados en el lugar, y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para el trámite legal correspondiente.

El hecho provocó reacciones de rechazo desde la administración municipal, que insiste en la importancia de proteger los espacios públicos destinados a la convivencia ciudadana.

Un espacio para todas las edades

El parque urbano Cumandá fue construido sobre lo que fue la antigua terminal terrestre de Quito. Tras 12 años desde que fue habilitado, se ha consolidado como un referente de actividades culturales, deportivas y educativas, especialmente para jóvenes y colectivos urbanos.

En ese espacio, para el próximo 23 de abril está prevista la IV Feria Independiente del Libro Cumandá 2026.

El evento contará con 17 actividades culturales, consolidándose como un espacio alternativo para la promoción de la lectura, la creación artística y el intercambio de saberes.

La programación de la feria incluye conferencias magistrales, talleres formativos, presentaciones editoriales y actividades para niñas y niños, con una agenda diseñada para públicos diversos y de todas las edades.