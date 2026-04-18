Cabildo Cívico advierte posibles intervenciones sin permisos en iglesia de Guayllabamba

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Una alerta del Cabildo Cívico de Quito generó cuestionamientos sobre posibles intervenciones sin permisos en un bien patrimonial de Guayllabamba, lo que ya motivó pedidos de información a entidades municipales.

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En un comunicado, la organización, en su calidad de veeduría ciudadana, expresó su preocupación por los trabajos ejecutados en la fachada y los pisos exteriores de la Iglesia de San Francisco de Guayllabamba.

Según el Cabildo, el predio integra el patrimonio cultural nacional desde la declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad de 1984, y su registro fue ratificado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural mediante la Resolución Nro. 114-DE-INPC-2020, con ficha patrimonial actualizada en 2022 (código IBI-17-01-63-000-000003).

Las inquietudes aumentaron luego de una consulta al Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) y a la Administración Zonal Eugenio Espejo, desde donde se informó que el predio no registra licencias de construcción en el sistema municipal.

Para el Cabildo Cívico, esta situación abre la posibilidad de que las intervenciones se hayan realizado sin permisos, lo que podría contravenir la Ley Orgánica de Cultura y la Ordenanza Metropolitana 081-2024.

Un pedido de transparentar la información

A ello se suma la preocupación por la falta de información pública sobre los permisos, los responsables técnicos y el financiamiento de las obras.

Ante este escenario, la organización exhortó al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayllabamba a transparentar toda la información relacionada con los trabajos ejecutados, presentar los permisos y sustento técnico, y asumir responsabilidades en caso de incumplimientos.

Asimismo, pidió a las autoridades competentes activar los mecanismos de control correspondientes para garantizar la protección del patrimonio cultural y evitar posibles afectaciones a un bien considerado de valor histórico para la ciudad y el país.

Consultado en marzo pasado por el medio Efinet-TV, Raúl Gordón, presidente del GAD de Guayllabamba, aseguró que la información es falsa y que el patrimonio no ha sido intervenido por la administración actual.