El Ilaló sigue sin protección: más de dos años sin ordenanza ni plan integral

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Han transcurrido más de dos años y todavía no se concreta la ordenanza del Ilaló que lo declare como Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER), ni con un plan de manejo integral que garantice su protección.

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El proceso, que comenzó en 2024, se mantiene estancado pese a la importancia ambiental, cultural e histórica del cerro. En marzo de 2026, la Comisión de Ambiente del Concejo Metropolitano convocó a una nueva mesa de trabajo, que finalmente no se realizó.

Pero la convocatoria generó cuestionamientos. “Otra mesa de trabajo, entre las tantas que convocan las comisiones de concejales, para tratar proyectos de ordenanzas y ni siquiera aparecen, sino que envían a sus asesores”, criticó Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico.

Las observaciones desde las comunas

Bastidas señaló que el proyecto de ordenanza para la protección del Ilaló ha sido analizado desde el inicio de la actual gestión municipal, pero su reactivación coincide con el contexto preelectoral, lo que, a su criterio, despierta dudas sobre la voluntad política real para su aprobación.

Recordó que en anteriores mesas de trabajo, dirigentes de las 12 comunas asentadas ancestralmente en el territorio expusieron sus preocupaciones frente al contenido del proyecto.

El proyecto de ordenanza carece de un enfoque intercultural, desconoce el territorio Rocío Bastidas, Cabildo Cívico

Entre los principales cuestionamientos está que la propuesta carece de un enfoque intercultural, omite los derechos colectivos establecidos en la Constitución del Ecuador y desconoce tanto la realidad territorial como las amenazas derivadas de proyectos inmobiliarios.

También se advirtió sobre la falta de participación efectiva de las comunidades en la construcción de la normativa. En ese contexto, Bastidas recordó que la Unión de Comunas y Comunidades del Ilaló-Lumbisí (UCCIL) entregó hace tres años una propuesta formal para la protección del cerro al alcalde Pabel Muñoz, sin que hasta el momento se haya evidenciado su incorporación en el proceso.

Según dijo, los asesores de los concejales que participaron en la mesa incluso desconocían la existencia de este documento. “¿Quién administra la ciudad y por qué no circula la información?”, cuestionó, al tiempo que puso en duda la articulación institucional y el conocimiento de las demandas comunitarias.

Una zona con valor histórico

Otro de los puntos que menciona Bastidas es la falta de reconocimiento del valor histórico del Ilaló. De acuerdo con la activista, la política municipal parece ignorar más de 12.000 años de historia, vinculados a los primeros asentamientos humanos y al desarrollo de diversas culturas en la zona.

Finalmente, Bastidas lamentó que las mesas de trabajo no cuenten con actas oficiales que documenten lo discutido. Esta ausencia, señaló, abre la puerta a interpretaciones discrecionales y debilita la transparencia del proceso.