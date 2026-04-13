Elecciones en Quito reactivan debate por cantonización de 9 parroquias del DMQ

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber En Quito, 9 parroquias de Tumbaco impulsan cantonización por falta de servicios antes elecciones CNE.

En Los Chillos y Calderón, colectivos buscan cantonización en Quito por recursos insuficientes y campaña electoral 2026.

En Quito, candidatos Guarderas, Yunda y Muñoz debaten cantonización de parroquias ante elecciones y reclamos de descentralización.

A siete meses de las elecciones seccionales, adelantadas por el CNE, en el valle de Tumbaco vuelve a cobrar fuerza la cantonización de nueve parroquias.

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En este contexto, los impulsores de la propuesta buscan conocer la postura de los aspirantes a la Alcaldía de Quito y, eventualmente, respaldar a quienes se muestren a favor de esta iniciativa.

Cantonización Tumbaco gana fuerza

El proyecto plantea la creación de un nuevo cantón conformado por Tumbaco, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí, El Quinche, Puembo, Cumbayá y Nayón, que en conjunto superan los 250.000 habitantes. Para sus promotores, la iniciativa responde a la falta de atención y planificación en una zona que, pese a su crecimiento poblacional y aporte económico, aseguran, no recibe servicios acordes a sus necesidades.

Juan Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica del Ilaló, sostiene que la situación en el valle “lejos de mejorar, se agudiza”. Enumera una serie de problemas como informalidad en la construcción, congestión vehicular, deterioro vial, deficiencias en servicios básicos como el agua potable y el progresivo desgaste de la Ruta Viva. A su juicio, estos factores evidencian un modelo de gestión centralizado que ya no responde a la realidad del territorio.

“La mejor salida es la independencia”, afirma Serrano, quien considera que el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es “obeso” tanto en extensión como en estructura administrativa. Señala que descentralizar la gestión permitiría aliviar la carga institucional y abrir paso a administraciones más eficientes. La propuesta apunta a la creación de un municipio “moderno”, con una burocracia mínima, procesos automatizados y un catastro actualizado.

La mejor salida es la independencia Juan Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica del Ilaló

Serrano también introduce un elemento político: el respaldo electoral. Asegura que los candidatos a la Alcaldía o a juntas parroquiales que apoyen la autonomía podrían captar un importante número de votos en estas zonas. “Estamos dispuestos a respaldar a quienes tengan convicción sobre esta tesis”, enfatiza.

Tras seis años desde que nació la Junta Cívica, en la actualidad están realizando una nueva encuesta para medir el apoyo ciudadano a la cantonización. Aunque existe un sondeo de 2019, buscan actualizar los datos para presentarlos a los aspirantes y posicionar la propuesta como una alternativa viable.

El proceso, sin embargo, enfrenta trabas legales. Mientras el proyecto reposa en la Presidencia, un pronunciamiento de la Procuraduría General, a raíz de una consulta de la Prefectura de Pichincha, señala que la iniciativa debe ser promovida por juntas parroquiales, no por colectivos ciudadanos. Serrano discrepa y argumenta que la normativa vigente contempla mecanismos de participación ciudadana para impulsar la cantonización.

Pero Tumbaco no es el único que busca la ‘independencia’. En el Valle de Los Chillos, un colectivo ciudadano, liderado por Xavier Segovia, impulsa la creación de otro cantón integrado por seis parroquias: Conocoto, Amaguaña, Alangasí, La Merced, Guangopolo y Píntag. Con más de 280.000 habitantes, comparten diagnósticos y demandas con Tumbaco.

Segovia asegura que el principal motivo es el “olvido” por parte de las administraciones municipales. Menciona que aunque el presupuesto anual de Quito bordea los $ 1.500 millones, la asignación a estas parroquias es desproporcionada. “Nos correspondería cerca del 7%, unos 90 millones, pero recibimos mucho menos”, señala. Añade que gran parte de los recursos se destina al gasto corriente de la administración zonal, dejando sin margen a la inversión en obras.

Habitantes de Tumbaco analizan la creación de un nuevo cantón ante falta de servicios básicos.Gustavo Guaman

Calderón retoma debate de cantonización

Añade que los mecanismos existentes, como el fondo rural, resultan insuficientes frente a las necesidades acumuladas. Como referencia, menciona que cantones con menor población, como Rumiñahui, manejan alrededor de $ 50 millones, cifras similares a las de ciudades como Latacunga y Loja. Pero, parroquias como Los Chillos, Tumbaco y Calderón concentran una población y dinámica territorial incluso mayores.

Una aspiración similar tiene la parroquia más grande del DMQ, Calderón, bajo un escenario similar al de Tumbaco y Los Chillos.

Estos procesos coinciden en un punto: el momento político. Con las elecciones a la vista, los colectivos buscan conocer las posturas de los candidatos, sin distinción de banderas. El objetivo es posicionar la autonomía como un tema de campaña.

Entre los aspirantes a la Alcaldía ya empiezan a definirse criterios. Juan Esteban Guarderas se muestra favorable a procesos de cantonización, pero advierte que deben ejecutarse de manera ordenada y progresiva. Considera que una transición abrupta podría generar efectos negativos, incluso riesgos de inseguridad si no se establecen condiciones adecuadas, sobre todo en Calderón.

Por su parte, Jorge Yunda reconoce el malestar en las parroquias rurales y lo atribuye a una distribución ineficiente de recursos. Aunque no respalda la fragmentación del DMQ, propone incrementar significativamente la asignación presupuestaria. Su oferta contempla destinar $ 20 millones anuales para estas zonas, enfocados en obras de infraestructura y desarrollo local, con un total de $ 80 millones en cuatro años de administración.

Mientras que el alcalde, Pabel Muñoz, quien busca la reelección, ha señalado que considera inadecuado avanzar en la creación de un nuevo cantón. A su criterio, resulta contradictorio intentar reducir la burocracia con más de lo mismo, debido a lo que implicaría conformar uno nuevo.

Además, según Muñoz, su administración ha ejecutado acciones en favor de estas parroquias, a través del fortalecimiento de las administraciones zonales, con el objetivo de acercar la gestión municipal a las necesidades de los barrios.