Quito: buscan a Gregory Krupa desaparecido en el Parque Metropolitano Guangüiltagua

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gregory Krupa desapareció el 9 de abril de 2026 tras ingresar al Parque Metropolitano de Quito.

Moradores denuncian inseguridad previa en el norte de Quito tras varios robos recientes en el sector.

DINASED, Bomberos y drones realizan búsqueda sin resultados en el Parque Metropolitano Guangüiltagua.

La desaparición de un ciudadano de nacionalidad estadounidense ha encendido las alertas en el norte de Quito. Se trata de Gregory Allen Krupa, de 39 años, quien fue visto por última vez el pasado jueves 9 de abril de 2026 tras salir a realizar actividad física en el Parque Metropolitano Guangüiltagua.

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Su caso ha movilizado a autoridades, equipos de rescate y a la ciudadanía, en medio de crecientes preocupaciones por la inseguridad en el sector.

Última vez visto en el Parque Metropolitano

Según información preliminar, Gregory Allen Krupa salió de su domicilio solo y se dirigió a trotar en el Parque Metropolitano, en el sector de Bellavista, norte de Quito. Desde ese momento no se tiene rastro de su paradero.

Familiares y amigos han solicitado apoyo ciudadano para su localización, mientras se han organizado brigadas de búsqueda desde la mañana del 12 de abril en el mismo parque, con el objetivo de ampliar el rastreo en distintas zonas del área verde.

Operativo de búsqueda: drones, bomberos y Policía

El operativo está encabezado por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (DINASED), cuyo jefe en el DMQ, el Mayor Fernando de la Torre, explicó que el análisis de cámaras de seguridad permitió ubicar al ciudadano ingresando al parque, pero no registró su salida.

“Se lo ve entrar, pero no salir. A partir de ese punto se ha enfocado la búsqueda en el sector”, señaló la autoridad policial.

En el operativo participan también alrededor de 14 efectivos de DINASED, personal de la Policía Nacional, y equipos de apoyo que realizan verificaciones en hospitales, centros de salud, casas de acogida y morgues.

El Cuerpo de Bomberos de Quito, a través de su capitán Mercedes Esquivel, informó que se han desplegado equipos de búsqueda y rescate en montaña y zonas de difícil acceso, además del uso de entre tres y cuatro drones para el rastreo aéreo del parque.

“Estamos peinando todo el parque en varios grupos, con apoyo de drones y unidades especializadas”, detalló Esquivel.

Hipótesis oficiales: posible accidente o extravío

Las autoridades manejan varias hipótesis preliminares. La principal es que el ciudadano pudo haber sufrido un accidente dentro del parque o haberse desorientado en alguna de sus extensas áreas boscosas.

DINASED recalcó que la prioridad es encontrarlo con vida, aunque reconocen que el paso del tiempo complica el escenario de búsqueda. Hasta el momento, no se han encontrado indicios concluyentes.

Equipos del Cuerpo de Bomberos colaboran en la búsqueda del extranjero desaparecido en el parque metropolitano.Angelo Chamba

Búsqueda ciudadana y apoyo de familiares

La familia del ciudadano desaparecido, junto con vecinos del sector, ha impulsado brigadas voluntarias para apoyar las labores oficiales. Estas acciones buscan cubrir zonas donde aún no han ingresado los equipos de rescate.

El Parque Metropolitano Guangüiltagua, uno de los espacios naturales más grandes de la capital, ha sido dividido en sectores para facilitar el rastreo.

Inseguridad en el Parque Metropolitano: denuncias previas

La desaparición de Krupa ha reavivado la preocupación de los moradores del sector del Batán Alto y zonas aledañas, quienes han denunciado en reiteradas ocasiones problemas de inseguridad en los alrededores del parque.

En marzo, una joven fue víctima de un violento asalto mientras caminaba con su mascota. Más recientemente, otra mujer identificada como “Elena” (nombre protegido) denunció haber sido atacada alrededor de las 06:20 en la calle Guangüiltagua, frente al parque, cuando dos hombres armados en motocicleta la agredieron para robarle su celular.

Estos hechos han generado temor entre los residentes, quienes aseguran que la zona ha registrado episodios recurrentes de robos y ataques, especialmente en horas de la mañana y la tarde.