Comercio en Quito se desploma: centros comerciales del ahorro sobreviven con locales cerrados

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Crisis en centros comerciales del Centro Histórico Centros comerciales del ahorro en Quito presentan baja afluencia y locales cerrados en el Centro Histórico.

Comerciantes reportan caída de hasta 70% en ventas por informalidad, inseguridad y menor demanda.

Municipio impulsa controles y campañas, pero el problema estructural del desempleo mantiene la crisis comercial.

Pasillos vacíos, locales cerrados y una presencia de compradores cada vez menor marcan hoy la realidad de los centros comerciales del ahorro en el Centro Histórico de Quito.

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Pasillos vacíos en el Centro Histórico

Lo que antes fue un espacio dinámico de comercio popular, ahora se percibe como un conjunto de “pasillos fantasma”, como los describen los propios comerciantes que, pese al panorama, aún esperan la llegada de clientes.

Las ventas han bajado notablemente este año, y muchos comerciantes apenas logran cubrir costos básicos diarios.

Paola Gramal, comerciante

En estos lugares laboran aproximadamente 4.718 comerciantes distribuidos en nueve centros comerciales, quienes enfrentan una caída sostenida tanto en la concurrencia de público como en sus ingresos diarios.

En el centro comercial Hermano Miguel, el más grande con cerca de 1.725 locales, la escena resulta especialmente desalentadora. Muchos negocios permanecen cerrados incluso en horas pico, mientras otros bajan sus puertas antes de las 15:00 ante la falta de clientes.

Los pocos comerciantes que siguen activos dedican el tiempo a limpiar, ordenar y exhibir sus productos con la esperanza de atraer compradores que cada vez llegan menos.

Caída de ventas en el comercio popular

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, se constató esta realidad. Algunos locales abren únicamente ciertos días y otros esperan, sin certezas, concretar una venta. Entre ellos está Paola Gramal, quien desde hace tres años vende zapatos deportivos. Su testimonio refleja la caída sostenida de las ventas.

“Hace dos años se vendía mejor. Ahora todo ha bajado bastante”, cuenta. Antes podía alcanzar ingresos cercanos a 100 dólares mensuales; hoy apenas llega a la mitad. “Toca luchar día a día. Ya no es como antes, que uno esperaba el fin de semana”, añade. La reducción de precios para competir también ha golpeado sus ganancias: “Se vende más barato, pero se gana menos”.

Hay preocupación entre los comerciantes porque algunos locales han cerrado debido a la baja sostenida de ingresos mensuales.

Cristian Castillo, presidente centro comercial Granada

Para Gramal, las causas son claras: la inseguridad y el crecimiento del comercio informal. Una percepción que se repite entre los comerciantes formales, quienes aseguran enfrentar una competencia desigual. Los vendedores cuestionan que el control del comercio informal sigue siendo una deuda pendiente del Municipio y advierten que esta problemática no solo persiste, sino que se intensifica con el paso de los años.

El problema no se limita a un solo espacio. En el centro comercial Granada, su presidente, Cristian Castillo, confirma una caída drástica en la actividad. “De lo que vendíamos antes, ahora estamos en un 30%”, afirma. La crisis ha provocado el cierre de aproximadamente la mitad de los locales: de 430, apenas unos 200 siguen operando.

Castillo explica que, además de la falta de promoción, el comercio informal representa el principal obstáculo. “Nosotros vendemos una prenda en cinco dólares y afuera la ofrecen en tres. ¿Cómo competimos?”, cuestiona. A esto se suman los costos que deben asumir los comerciantes formales: arriendo, servicios básicos, impuestos y alícuotas.

Historias como la de Guadalupe, de 70 años, evidencian el impacto social de esta situación. Dedicada toda su vida al comercio, asegura que no tiene otra alternativa laboral. “Muchos compañeros ya se han ido. Aquí hay que pagar arriendo, servicios… no es fácil”, dice.

Informalidad. La presencia de ventas ambulantes reduce clientes en centros comerciales del ahorro.Karina Defas

Municipio y estrategias de reactivación

Según David Mogollón, director de Centros Comerciales Populares, la crisis responde a múltiples factores. “Estamos frente a un problema de país. El desempleo ha llevado a muchas personas al comercio autónomo como forma de subsistencia”, explica. A ello se suma un cambio en los hábitos de consumo: cada vez más personas optan por compras en línea, reduciendo la presencia física en estos espacios.

Desde el Municipio impulsamos estrategias de promoción y capacitación para fortalecer la actividad comercial

David Mogollón, director de Centros Comerciales Populares

En el Centro Histórico existen nueve centros comerciales del ahorro, además de tres principales: Nuevo Amanecer, El Tejar y Hermano Miguel. Aunque cada uno tiene dinámicas distintas, todos enfrentan una disminución en sus ventas, especialmente fuera de temporadas altas como diciembre.

Desde el Municipio se han impulsado estrategias para reactivar el comercio, como campañas de promoción y capacitaciones. Sin embargo, los resultados aún son limitados frente a un problema estructural.

El silencio y los pasillos vacíos marcan el ambiente que se vive en el Centro Comercial Nuevo Amanecer.Karina Defas

En paralelo, la Agencia Metropolitana de Control ha intensificado operativos contra el comercio no regularizado. Según su supervisor, Gustavo Chiriboga, el 80% de las sanciones se dirige a vendedores autónomos sin permisos.

En 2025, las sanciones en el Centro Histórico se triplicaron respecto al año anterior. No obstante, el propio funcionario reconoce los límites del control. “Detrás de esto hay desempleo y pobreza. Podemos sancionar, pero es un problema que supera nuestras competencias”, señala.