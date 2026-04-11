Accidente en Av. Atahualpa en Quito deja vehículo suspendido y genera cierre vial

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Un nuevo siniestro vial se registró en el sector de Rumipamba, en la intersección de la Av. República y la Av. Atahualpa, al norte de Quito, cuando un vehículo impactó contra la baranda de seguridad de un puente a desnivel y quedó en una posición comprometida sobre la estructura vial.

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Siniestro vial genera cierre parcial en el norte de Quito

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho no dejó personas heridas ni ocupantes atrapados dentro del automotor, aunque sí provocó importantes daños materiales y una fuerte congestión vehicular en la zona.

El Cuerpo de Bomberos de Quito detalló que, al llegar al sitio, se verificó que el vehículo permanecía suspendido entre las barandas de seguridad del puente. Ante el riesgo estructural y de tránsito, se coordinó el apoyo de maquinaria tipo grúa (“pluma”) para proceder con el retiro seguro del automotor.

En la atención de la emergencia participaron una unidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y una unidad polivalente del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), quienes aseguraron el perímetro y gestionaron la movilidad en el sector.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre del carril sobre el paso a desnivel de la Av. Atahualpa en sentido oriente – occidente, además del cierre parcial de la Av. República en dirección hacia la Av. 10 de Agosto.

Agentes Metropolitanos de Tránsito mantienen controles en la zona para evitar nuevos incidentes y permitir las labores de retiro del vehículo sin poner en riesgo a otros conductores.

Movilidad complicada en Quito por múltiples siniestros viales

Además, durante la mañana se registró otra emergencia vial en la Autopista General Rumiñahui, específicamente en el sector Armenia 1, lo que generó preocupación entre los conductores y ocasionó el cierre parcial de esta importante vía de conexión.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Quito, el siniestro involucró a dos vehículos livianos y dejó como resultado tres personas afectadas.