Fiscal Carlos Alarcón es evacuado tras disparos en el norte de Quito

Publicado por Miguel González Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Fiscal Carlos Alarcón evacuado tras disparos en La Mariscal, Quito, la noche del 10 de abril

Policía detuvo a sospechoso armado en vehículo; no hubo heridos tras detonaciones en centro-norte de Quito

La presencia del fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, en una cafetería del sector La Mariscal, en el centro-norte de Quito, se vio interrumpida por una emergencia la noche del 10 de abril, tras escucharse varias detonaciones en los alrededores.

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Disparos interrumpen presencia del fiscal en La Mariscal

Según el reporte preliminar de la Policía, al que tuvo acceso EXPRESO, el hecho ocurrió a las 19:37, en la intersección de las calles Juan León Mera y Roca, en el distrito Eugenio Espejo. En el lugar se encontraba un capitán que formaba parte de la cápsula de seguridad del fiscal.

El oficial indicó que, al escuchar los disparos, se activó de inmediato un protocolo de evacuación para resguardar a la autoridad. Durante la alerta, los agentes determinaron que las detonaciones provenían de un sujeto que se movilizaba en un vehículo por el sector.

Cápsula de seguridad del fiscal actuó de inmediato

Ante esta situación, unidades del circuito La Mariscal fueron despachadas a las 19:38 y acudieron rápidamente al sitio.

Los uniformados lograron ubicar el automotor sospechoso y detener su marcha en la calle Juan León Mera, según relataron moradores que prefirieron mantener el anonimato.

Durante el procedimiento, el ocupante del vehículo fue neutralizado por los agentes. En la inspección, los policías encontraron en su poder un arma de fuego sin la documentación legal correspondiente.

El individuo fue aprehendido en flagrancia y quedó bajo custodia, mientras se coordinaba la llegada de unidades especializadas para continuar con las investigaciones.

El reporte fue emitido a las 20:00 y, hasta el momento, no se registran personas heridas a causa de las detonaciones.