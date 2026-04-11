ACESS detecta insumos caducados y fallas sanitarias en clínica dental de Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber ACESS clausura clínica dental en Quito tras hallar 482 insumos caducados y fallas sanitarias en inspección

Entidad detecta medicamentos mal almacenados y personal no registrado tras muerte de paciente en centro odontológico

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS) ordenó la clausura de un centro odontológico en Quito luego de identificar múltiples irregularidades durante una inspección realizada tras la muerte de un paciente de 37 años.

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Intervención tras falta de notificación inicial

Según informó la entidad, no fue notificada oportunamente sobre el caso, por lo que solicitó a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) retirar el sello de clausura colocado inicialmente. Esto permitió ejecutar una verificación técnica dentro del marco de sus competencias.

Durante la inspección, la ACESS analizó las condiciones de funcionamiento del centro odontológico en cuatro áreas clave: infraestructura, equipamiento, talento humano y cumplimiento de normativa vigente.

El objetivo fue determinar si el establecimiento operaba conforme a los parámetros bajo los cuales obtuvo su permiso.

Irregularidades detectadas en la clínica

El informe preliminar evidenció varias inconsistencias relevantes:

Diferencias entre el personal registrado y el que se encontraba en funciones

Almacenamiento inadecuado de sustancias como ácido hialurónico y toxina botulínica junto a alimentos

Existencia de 482 insumos y dispositivos médicos caducados

Deficiencias en el manejo de desechos sanitarios

Ante estos hallazgos, la entidad dispuso la clausura del establecimiento como medida preventiva mientras avanza el proceso administrativo.

Fallecimiento del paciente bajo investigación

El caso salió a la luz tras la muerte de Luis Alarcón, quien acudió al lugar para someterse a un procedimiento odontológico. Horas después, falleció en el mismo establecimiento.

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, la causa del deceso fue un infarto agudo de miocardio, acompañado de edema cerebral, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria.

Clínica asegura que responderá a observaciones

En respuesta, el centro odontológico señaló que existe confusión sobre aspectos técnicos relacionados con el uso de medicamentos, equipos especializados y manejo de desechos.

Además, indicó que su equipo legal y técnico se encargará de aclarar las observaciones emitidas por la autoridad sanitaria.