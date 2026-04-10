Operativo Apolo 16 en Quito: 33 detenidos y armas incautadas en dos días

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Quito: Policía ejecutó operativo Apolo 16 el 9 y 10 de abril con 33 detenidos.





Apolo 16 incautó armas, drogas y vehículos en sectores conflictivos del norte de Quito.





Detenidos vinculados a Lobos y Choneros tras 430 intervenciones policiales en Quito

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó el operativo Apolo 16 los días 9 y 10 de abril de 2026 en el norte de Quito, como parte de la Estrategia Operacional 3D, que busca debilitar y desarticular estructuras delictivas. La intervención se desplegó en sectores como Comité del Pueblo, Calderón, La Bota y El Mirador, considerados de alta incidencia delictiva.

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Durante el operativo se realizaron 430 intervenciones policiales, que derivaron en la aprehensión de 33 ciudadanos, cinco de ellos con antecedentes por tráfico de drogas, robo y posesión de armas de fuego.

Además, siete personas fueron detenidas por presunta participación en delitos de narcotráfico y robo, mientras que ocho ciudadanos extranjeros fueron retenidos para verificar su situación migratoria. También se logró la recuperación de cinco menores de edad.

Las autoridades señalaron que algunos de los detenidos estarían vinculados a organizaciones criminales como 'Lobos' y 'Choneros', relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellos el robo de vehículos y motocicletas.

Las autoridades señalaron que algunos de los detenidos estarían vinculados a organizaciones criminales como 'Lobos' y 'Choneros'.Cortesía

Entre los indicios incautados

9 armas de fuego (escopetas y revólveres)

51 cartuchos

39 armas blancas

9 motocicletas y 5 vehículos recuperados

Dinero en efectivo

Sustancias sujetas a fiscalización

El Comandante General destacó la implementación de un sistema de denuncias mediante código QR en la cédula de identidad, que permite a los ciudadanos reportar hechos delictivos con datos y evidencias fotográficas o audiovisuales, fortaleciendo la respuesta policial.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para continuar con el trámite legal.