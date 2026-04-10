Estas son las 62 reclusas de alta peligrosidad trasladadas a La Roca y sus vínculos criminales

Publicado por Anny Bazán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gobierno trasladó 62 reclusas de alta peligrosidad a la cárcel La Roca entre el 7 y 8 de abril desde nueve prisiones.



Entre las trasladadas están alias Barbie del Sur, Andreína Lamota y la pareja de Fito, líder de Los Choneros.



El operativo busca frenar redes criminales en cárceles; hay reclusas ligadas a Lobos, Choneros y Tiguerones.

Entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, el Ministerio del Interior de Ecuador ejecutó el traslado de 62 personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad al Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.º 3, conocido como La Roca.

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El operativo se realizó desde nueve centros penitenciarios del país y forma parte de las acciones del Gobierno para reforzar el control y la seguridad del sistema penitenciario.

Las mujeres trasladadas enfrentan procesos o condenas por delitos como:

delincuencia organizada

asesinato

tráfico de drogas

lavado de activos

asociación ilícita

peculado

Según el Ministerio del Interior, la medida busca evitar la consolidación de estructuras criminales dentro de las cárceles y garantizar la seguridad tanto del personal penitenciario como de las privadas de libertad.

Casos de alto impacto entre las reclusas trasladadas

Entre las internas trasladadas se encuentran mujeres vinculadas a casos mediáticos y organizaciones criminales del país.

Alias “La Barbie del Sur”

Simuy Lozano Salabarria, conocida como “La Barbie del Sur”, fue condenada por el intento de asesinato de la modelo Angie Silva.

El ataque ocurrió el 28 de junio de 2015, en los exteriores de una discoteca de Guayaquil. La víctima, de 23 años en ese momento, sufrió múltiples heridas con armas cortopunzantes y objetos contundentes en el tórax, cuello y rostro.

Andreína Lamota

Andreína Lamota Solís fue sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato de su madre, Martha Solís.

El cuerpo de la víctima fue encontrado desmembrado el 16 de octubre de 2015, luego de haber permanecido desaparecida durante 11 días. La investigación de la Policía y la Fiscalía permitió reunir las pruebas que derivaron en la condena.

Influencer detenida por extorsión en Machala

Diana Carolina González Arreaga, modelo e influencer de 27 años, fue detenida el 10 de marzo por su presunta vinculación con una banda dedicada a extorsiones en Machala, provincia de El Oro.

Pareja sentimental de alias “Fito”

Entre las trasladadas también figura Verónica Narcisa Briones Zambrano, pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal Los Choneros.

Caso de presunto lavado de activos

Además, Carmen Yolanda Usca Paguay, Blanca Yesenia Gómez Bajaña y Karla Fernanda Mera Méndez fueron detenidas el 20 de marzo por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al lavado de activos.

La red habría movilizado aproximadamente 1.700 millones de dólares dentro del sistema financiero nacional, según las investigaciones.

Reclusas vinculadas a bandas criminales

Las internas trasladadas mantienen presuntos vínculos con organizaciones criminales como:

Los Lobos

Los Choneros

Tiguerones

Águilas

Latin Kings

Lagartos

Comandos de la Frontera

Los delitos asociados incluyen asesinato, tráfico de drogas, secuestro extorsivo, lavado de activos y delincuencia organizada, según los registros oficiales.

Nombre y Apellidos Alias Banda/Grupo Criminal Delito

Vernaiza Cuero Lorena Gabriela, alias La Madrina, Lobos, Delincuencia organizada

Bastidas Chávez Luz Amanda, alias Amanda, Lobos, Asesinato

Arango García Silvia Patricia N/A Lobos, Asesinato

Romero Mendieta Paola Alejandra N/A Lobos, Tráfico de sustancias

Zambrano Mera Grace Juliana, alias Greis, Lobos, Asociación ilícita

Macías Veas Carla Gabriela S/D Choneros, Robo

Anchundia Cedeño Anny Stefania N/A Choneros, Asesinato

Ruiz Cedeño Annabell Monserrate N/A Choneros, Tráfico de sustancias

Ballagán López Cintya Elizabeth Cinthia Lobos, Asesinato

Abril Marín Diana Patricia Abril Lobos, Tráfico de sustancias

Campos Mejía Mayra Elizabeth, alias Campos, Lobos, Robo

Pico Suárez Ana María Ana, Lobos, Delincuencia organizada

Pilco Chimborazo Katheryn Mishell N/A S/R, Tráfico ilícito de sustancias

Castillo Bone Marcia Gabriela, alias Gabi, Tiguerones, Tráfico de sustancias

Chalar Lastra Ángela Dennisse N/A Tiguerones Delincuencia organizada

Huerta Pazmiño María Elizabeth N/A Tiguerones Tráfico de sustancias

Delgado Ibarra Mariela Jessica N/A Tiguerones, Tráfico de sustancias

Esterilla Simisterra Jenniffer Lisette Verónica, Tráfico de sustancias

Chasín Vivero Emily Cristell La Suiza, Tiguerones, Tráfico ilícito de sustancias

Jiménez Paiz Maura Alicia Maura, Chechenos, Delincuencia organizada

Hernández Laman Liseth Carolina N/A Choneros, Lavado de activos

Estrada Aquíño Alexandra Germania, aliasTulia, Chone Killer Terrorismo

Espinoza Ceferino Shirley Liliana S/D Choneros, Robo

Usca Paguay Carmen Yolanda S/I, Emporio Presidiario, Lavado de activos

Gómez Bajaña Blanca Yesenia S/I Emporio Presidiario Lavado de activos

Mera Méndez Karla Fernanda S/I Emporio Presidiario, Lavado de activos

Nivela Sevillano Leidy Juliana S/I Operación Ágata Los Ríos y Guayas Producción y distribución de medicamentos falsificados

Lamota Solís Andreina Geomara S/R Conmoción Social Asesinato

Díaz Mieles Melani Emely S/I Lobos, Tráfico ilícito de armas

González Arreaga Diana Carolina S/I, Influencer de Machala Extorsión

Molina Zambrano Dayana Suyin S/I, Influencer de Machala Extorsión

Larrea Sánchez Julia del Rocío, Peluche, Choneros Homicidio

Hidalgo Guadamud Denisse Melania, alias Denisse, Águilas Asesinato

Tenorio Castillo Andrea Stefania, alias Andreita, Tiguerones, Homicidio

Suárez Vera Verónica Alexandra Verónica, Águilas, Tráfico de sustancias

Ramírez Baquerizo Mónica Lorena, La Roja, Lobos, Asesinato

Cedeño Loor Melina Michelle S/D, Choneros, Secuestro extorsivo

Alarcón Rivera Carmen Mireya, La Señora, Choneros Tráfico de sustancias

Castillo Lozano Domenica Paulette N/A Lobos, Asesinato

Viturco Quinapallo Verónica Anabel N/A Saobox, Delincuencia organizada

Lozano Salabarria Simuy Alexandra, Barbie del Sur, Lobos Asesinato

Salinas Japa Verónica Jakeline , alias Vero, Lobos, Asociación ilícita

Briones Zambrano Verónica Narcisa, La Gran Señora, Choneros Delincuencia organizada

Gallardo Ramia María Fabiola S/I N/A, Delincuencia organizada

Torres Rodríguez Kerly Cristina N/A Choneros, Delincuencia organizada

Toala Párraga Rosa Nathaly N/A, Lagartos, Asesinato

Párraga Figueroa Ivon Yusnei N/A, Choneros, Robo

Solorzano Asen Fátima del Rocío N/A, Choneros, Delincuencia organizada

Sáenz Solís Carmen Edith N/A R, Trata de personas

García Suárez Daniela Fernanda N/A, Latin Kings Asesinato

Lastra Malla Maritza Anabel, S/D Lobos, Homicidio

Álvarez Cordero Kerly Dayani, alia Kerly, Comandos de la Frontera, Lavado de activos

Franco Delgado Kimberly Yajaira, La Kimberly, Lobos, Delincuencia organizada

Taco Andrade Gina Katherine Gino, alias Tooplay, Lobos, Tráfico de sustancias

Vélez Jaramillo Gabriela Elizabeth S/R S/R, Tráfico ilícito de sustancias

Arroyo Cabrera José Alcides S/I, Alcalde de Pujilí, Peculado

Castillo Velín Laura Dayanara Flaca, Conmoción Social Delincuencia organizada

Chimbo Farinango Alexandra Elizabeth, S/I Conmoción Social Asesinato

Jijón Villalba Katya Dolores S/R, Conmoción Social, Asesinato

Tapia Jácome Eugenia Maricela Guerrillera, Lobos, Secuestro extorsivo

Núñez Caguana Rocío de los Ángeles Chayo, Lobos, Tráfico de sustancias

Mina Anangono Nelly Pastora, alias La Pastora, Lobos, Tráfico ilícito de sustancias

Objetivo del traslado a La Roca

El Ministerio del Interior señaló que el traslado busca fortalecer el control penitenciario y evitar que las estructuras criminales operen desde las cárceles.

La cárcel La Roca, considerada uno de los centros de máxima seguridad del país, forma parte de la estrategia gubernamental para reordenar el sistema penitenciario y aislar a los perfiles de mayor riesgo.