Estas son las 62 reclusas de alta peligrosidad trasladadas a La Roca y sus vínculos criminales
Entre las trasladadas al Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.º 3 están alias La Barbie del Sur, Andreína Lamota y Verónica Briones
Lo que debes saber
- Gobierno trasladó 62 reclusas de alta peligrosidad a la cárcel La Roca entre el 7 y 8 de abril desde nueve prisiones.
- Entre las trasladadas están alias Barbie del Sur, Andreína Lamota y la pareja de Fito, líder de Los Choneros.
- El operativo busca frenar redes criminales en cárceles; hay reclusas ligadas a Lobos, Choneros y Tiguerones.
Entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, el Ministerio del Interior de Ecuador ejecutó el traslado de 62 personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad al Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.º 3, conocido como La Roca.
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El operativo se realizó desde nueve centros penitenciarios del país y forma parte de las acciones del Gobierno para reforzar el control y la seguridad del sistema penitenciario.
Las mujeres trasladadas enfrentan procesos o condenas por delitos como:
- delincuencia organizada
- asesinato
- tráfico de drogas
- lavado de activos
- asociación ilícita
- peculado
Según el Ministerio del Interior, la medida busca evitar la consolidación de estructuras criminales dentro de las cárceles y garantizar la seguridad tanto del personal penitenciario como de las privadas de libertad.
Ecuador
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Casos de alto impacto entre las reclusas trasladadas
Entre las internas trasladadas se encuentran mujeres vinculadas a casos mediáticos y organizaciones criminales del país.
Alias “La Barbie del Sur”
Simuy Lozano Salabarria, conocida como “La Barbie del Sur”, fue condenada por el intento de asesinato de la modelo Angie Silva.
El ataque ocurrió el 28 de junio de 2015, en los exteriores de una discoteca de Guayaquil. La víctima, de 23 años en ese momento, sufrió múltiples heridas con armas cortopunzantes y objetos contundentes en el tórax, cuello y rostro.
Andreína Lamota
Andreína Lamota Solís fue sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato de su madre, Martha Solís.
El cuerpo de la víctima fue encontrado desmembrado el 16 de octubre de 2015, luego de haber permanecido desaparecida durante 11 días. La investigación de la Policía y la Fiscalía permitió reunir las pruebas que derivaron en la condena.
Influencer detenida por extorsión en Machala
Diana Carolina González Arreaga, modelo e influencer de 27 años, fue detenida el 10 de marzo por su presunta vinculación con una banda dedicada a extorsiones en Machala, provincia de El Oro.
Pareja sentimental de alias “Fito”
Entre las trasladadas también figura Verónica Narcisa Briones Zambrano, pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal Los Choneros.
Caso de presunto lavado de activos
Además, Carmen Yolanda Usca Paguay, Blanca Yesenia Gómez Bajaña y Karla Fernanda Mera Méndez fueron detenidas el 20 de marzo por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
La red habría movilizado aproximadamente 1.700 millones de dólares dentro del sistema financiero nacional, según las investigaciones.
Reclusas vinculadas a bandas criminales
Las internas trasladadas mantienen presuntos vínculos con organizaciones criminales como:
- Los Lobos
- Los Choneros
- Tiguerones
- Águilas
- Latin Kings
- Lagartos
- Comandos de la Frontera
Los delitos asociados incluyen asesinato, tráfico de drogas, secuestro extorsivo, lavado de activos y delincuencia organizada, según los registros oficiales.
Nombre y Apellidos Alias Banda/Grupo Criminal Delito
- Vernaiza Cuero Lorena Gabriela, alias La Madrina, Lobos, Delincuencia organizada
- Bastidas Chávez Luz Amanda, alias Amanda, Lobos, Asesinato
- Arango García Silvia Patricia N/A Lobos, Asesinato
- Romero Mendieta Paola Alejandra N/A Lobos, Tráfico de sustancias
- Zambrano Mera Grace Juliana, alias Greis, Lobos, Asociación ilícita
- Macías Veas Carla Gabriela S/D Choneros, Robo
- Anchundia Cedeño Anny Stefania N/A Choneros, Asesinato
- Ruiz Cedeño Annabell Monserrate N/A Choneros, Tráfico de sustancias
- Ballagán López Cintya Elizabeth Cinthia Lobos, Asesinato
- Abril Marín Diana Patricia Abril Lobos, Tráfico de sustancias
- Campos Mejía Mayra Elizabeth, alias Campos, Lobos, Robo
- Pico Suárez Ana María Ana, Lobos, Delincuencia organizada
- Pilco Chimborazo Katheryn Mishell N/A S/R, Tráfico ilícito de sustancias
- Castillo Bone Marcia Gabriela, alias Gabi, Tiguerones, Tráfico de sustancias
- Chalar Lastra Ángela Dennisse N/A Tiguerones Delincuencia organizada
- Huerta Pazmiño María Elizabeth N/A Tiguerones Tráfico de sustancias
- Delgado Ibarra Mariela Jessica N/A Tiguerones, Tráfico de sustancias
- Esterilla Simisterra Jenniffer Lisette Verónica, Tráfico de sustancias
- Chasín Vivero Emily Cristell La Suiza, Tiguerones, Tráfico ilícito de sustancias
- Jiménez Paiz Maura Alicia Maura, Chechenos, Delincuencia organizada
- Hernández Laman Liseth Carolina N/A Choneros, Lavado de activos
- Estrada Aquíño Alexandra Germania, aliasTulia, Chone Killer Terrorismo
- Espinoza Ceferino Shirley Liliana S/D Choneros, Robo
- Usca Paguay Carmen Yolanda S/I, Emporio Presidiario, Lavado de activos
- Gómez Bajaña Blanca Yesenia S/I Emporio Presidiario Lavado de activos
- Mera Méndez Karla Fernanda S/I Emporio Presidiario, Lavado de activos
- Nivela Sevillano Leidy Juliana S/I Operación Ágata Los Ríos y Guayas Producción y distribución de medicamentos falsificados
- Lamota Solís Andreina Geomara S/R Conmoción Social Asesinato
- Díaz Mieles Melani Emely S/I Lobos, Tráfico ilícito de armas
- González Arreaga Diana Carolina S/I, Influencer de Machala Extorsión
- Molina Zambrano Dayana Suyin S/I, Influencer de Machala Extorsión
- Larrea Sánchez Julia del Rocío, Peluche, Choneros Homicidio
- Hidalgo Guadamud Denisse Melania, alias Denisse, Águilas Asesinato
- Tenorio Castillo Andrea Stefania, alias Andreita, Tiguerones, Homicidio
- Suárez Vera Verónica Alexandra Verónica, Águilas, Tráfico de sustancias
- Ramírez Baquerizo Mónica Lorena, La Roja, Lobos, Asesinato
- Cedeño Loor Melina Michelle S/D, Choneros, Secuestro extorsivo
- Alarcón Rivera Carmen Mireya, La Señora, Choneros Tráfico de sustancias
- Castillo Lozano Domenica Paulette N/A Lobos, Asesinato
- Viturco Quinapallo Verónica Anabel N/A Saobox, Delincuencia organizada
- Lozano Salabarria Simuy Alexandra, Barbie del Sur, Lobos Asesinato
- Salinas Japa Verónica Jakeline , alias Vero, Lobos, Asociación ilícita
- Briones Zambrano Verónica Narcisa, La Gran Señora, Choneros Delincuencia organizada
- Gallardo Ramia María Fabiola S/I N/A, Delincuencia organizada
- Torres Rodríguez Kerly Cristina N/A Choneros, Delincuencia organizada
- Toala Párraga Rosa Nathaly N/A, Lagartos, Asesinato
- Párraga Figueroa Ivon Yusnei N/A, Choneros, Robo
- Solorzano Asen Fátima del Rocío N/A, Choneros, Delincuencia organizada
- Sáenz Solís Carmen Edith N/A R, Trata de personas
- García Suárez Daniela Fernanda N/A, Latin Kings Asesinato
- Lastra Malla Maritza Anabel, S/D Lobos, Homicidio
- Álvarez Cordero Kerly Dayani, alia Kerly, Comandos de la Frontera, Lavado de activos
- Franco Delgado Kimberly Yajaira, La Kimberly, Lobos, Delincuencia organizada
- Taco Andrade Gina Katherine Gino, alias Tooplay, Lobos, Tráfico de sustancias
- Vélez Jaramillo Gabriela Elizabeth S/R S/R, Tráfico ilícito de sustancias
- Arroyo Cabrera José Alcides S/I, Alcalde de Pujilí, Peculado
- Castillo Velín Laura Dayanara Flaca, Conmoción Social Delincuencia organizada
- Chimbo Farinango Alexandra Elizabeth, S/I Conmoción Social Asesinato
- Jijón Villalba Katya Dolores S/R, Conmoción Social, Asesinato
- Tapia Jácome Eugenia Maricela Guerrillera, Lobos, Secuestro extorsivo
- Núñez Caguana Rocío de los Ángeles Chayo, Lobos, Tráfico de sustancias
- Mina Anangono Nelly Pastora, alias La Pastora, Lobos, Tráfico ilícito de sustancias
Política
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Roberto Aguilar
Objetivo del traslado a La Roca
El Ministerio del Interior señaló que el traslado busca fortalecer el control penitenciario y evitar que las estructuras criminales operen desde las cárceles.
La cárcel La Roca, considerada uno de los centros de máxima seguridad del país, forma parte de la estrategia gubernamental para reordenar el sistema penitenciario y aislar a los perfiles de mayor riesgo.