SNAI trasladó a más de 800 presos entre cárceles del Ecuador durante enero de 2026

Los últimos traslados se realizaron el 22 de enero de 2026 por una reorganización del sistema penitenciado ecuatoriano

El SNAI señala que el traslado de presos es para optimizar el sistema penitenciario.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó que durante enero de 2026 ha realizado el traslado de más de 800 presos entre cárceles de Ecuador.

De acuerdo con el SNAI, el traslado de reos entre cárceles en Ecuador responde al "permanente fortalecimiento, control y optimización del sistema penitenciario", además de la reorganización de la población carcelaria que está en marcha.

Ecuador comenzará la construcción de una megacárcel para 15.000 personas privadas de libertad, según el ministro del Interior, Jhon Reimberg. La obra busca reforzar la seguridad en los centros penitenciarios. 👉 https://t.co/9SQ33l6rv2 pic.twitter.com/sdUMCLAHLW — Diario Expreso (@Expresoec) January 23, 2026

El detalle de los traslados de presos durante enero de 2026

El primer traslado de presos, indicó el SNAI, se realizó el 8 de enero de 2026. Desde la cárcel de Jipijapa se movieron a 417 reos hacia la cárcel El Rodeo (345) y la de Bahía de Caráquez (72), además del traslado de 141 mujeres presas de la cárcel de Portoviejo hacia la de Jipijapa.

El segundo traslado de reos, indicó el SNAI, se realizó el 15 de enero de 2026: 81 presos fueron trasladados de la cárcel de Cañar hacia el de Azuay, 71 de la prisión de Zaruma hacia Manabí y 33 hacia Chimborazo.

El tercer traslado de presos se realizó el 22 de enero de 2026, según indicó el SNAI. 77 reos fueros movidos de la cárcel de Napo hacia Pastaza, mientras que 49 reos de Pastaza fueron trasladados hacia Napo. Todos los traslados se realizaron bajo el resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Ecuador planifica una "megacárcel" para 15.000 presos

Ecuador iniciará la construcción de una megacárcel con capacidad para 15.000 personas privadas de la libertad, según confirmó el ministro del Interior, Jhon Reimberg. La obra forma parte de un plan para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios del país.

Reimberg precisó que los trabajos comenzarán entre finales de marzo e inicios de abril de 2026, como respuesta al crecimiento sostenido de la población carcelaria. “La decisión responde al crecimiento de la población carcelaria y a la necesidad urgente de contar con centros que garanticen mayor seguridad”, dijo.

📷 Boletín N.° 3 | SNAI fortalece la seguridad y el control del sistema penitenciario mediante traslados estratégicos a nivel nacional. pic.twitter.com/YcQvEvXbCJ — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) January 24, 2026

