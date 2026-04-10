Todo para ir a El Carpazo 2026 en Quito: qué llevar, restricciones y cómo pagar

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Festival en Quito activa sistema cashless y recomienda llegar temprano





Evento inicia a las 14:00 con 12 horas de música y parqueaderos limitados

Swing Original Monks, La Máquina Camaleón y San Pedro Bonfin encabezan lineup local

El Carpazo regresa a Quito este 11 de abril de 2026 con 12 horas de música en vivo. El festival se realizará en el Club La Campiña, junto al Parque Bicentenario. Estas son las recomendaciones clave para asistir, qué llevar, qué está prohibido y cómo funcionará el sistema de pagos.

Qué llevar al Carpazo 2026 en Quito

El regreso de El Carpazo plantea una jornada larga. La organización recomienda prepararse para cambios de clima y movilidad dentro del recinto.

Se sugiere asistir con ropa para el frío y zapatos cómodos. También llevar manta para picnic, gorra o sombrero y bloqueador solar. El evento permite cámaras no profesionales, por lo que se puede registrar contenido sin equipos especializados.

El festival también propone una experiencia participativa. Se sugiere asistir con disfraces, caras pintadas de aves del Ecuador y elementos como hula. Además, se recomienda llevar efectivo o tarjeta para consumos dentro del recinto.

En caso de fumar, la organización pide responsabilidad con los residuos. Las colillas deben ser depositadas en la basura.

Qué está prohibido en el festival

La organización definió una lista de objetos que no podrán ingresar al evento.

No se permitirá el acceso con cámaras profesionales (equipos con lente desprendible), paraguas, carpas, botellas de vidrio, licor, sustancias, alimentos, cuchillos, cadenas, latas de aerosol, mascotas ni bicicletas.

Estas restricciones buscan mantener el control del espacio y garantizar el desarrollo del evento.

Cómo funcionará el sistema cashless

El Carpazo implementará un sistema de pagos sin efectivo dentro del recinto. Los asistentes recibirán una manilla que funcionará como medio de compra.

Para consumir alimentos o bebidas, será necesario recargar saldo en esta manilla. La recarga se podrá hacer con efectivo o tarjeta de débito o crédito.

La organización recomienda realizar la recarga con anticipación para evitar filas durante el evento.

Horarios, acceso y recomendaciones de llegada

El festival iniciará a las 14:00 y se extenderá por 12 horas de música en vivo. La recomendación es llegar temprano para aprovechar toda la programación.

Habrá parqueaderos limitados con un costo de 3 dólares. Se sugiere compartir vehículo y planificar la llegada con anticipación.

El evento se realizará en el Club La Campiña, junto al Parque Bicentenario de Quito .

El regreso de El Carpazo tras nueve años

El Carpazo vuelve después de nueve años de pausa. Entre 2011 y 2016 se consolidó como un espacio para la música independiente en Ecuador.

La edición 2026 reúne a artistas nacionales e internacionales como Swing Original Monks, La Máquina Camaleón, Tanque y Crudo Means Raw. El cartel combina trayectorias y proyectos emergentes.

El festival mantiene su enfoque en la música local y suma una alianza con la Fundación Cóndor Andino para apoyar la conservación de aves en el Chocó Andino. Parte de las entradas será destinada a estos proyectos