Manon queda fuera de Katseye: La banda debuta en Coachella y lanza Pinky up

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Katseye lanza “Pinky Up” el 8 de abril sin Manon antes de Coachella 2026





Katseye debuta en Coachella el 11 de abril con nueva etapa sin una integrante

Katseye debuta en Coachella el 11 de abril con nueva etapa sin una integrante Manon anuncia pausa en febrero por salud y no aparece en el sencillo

Katseye estrenó 'Pinky Up' sin Manon Bannerman y confirmó su debut en Coachella 2026. El lanzamiento llega tras la pausa anunciada en febrero. El grupo se presenta en el festival con cambios en su alineación.

El grupo femenino Katseye publicó el video oficial de 'Pinky Up' el 8 de abril. El estreno ocurrió un día antes de su presentación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, prevista para el 11 de abril en Indio, California.

'Pinky Up' es el primer sencillo del grupo sin Manon Bannerman, quien anunció en febrero que tomaría una pausa en sus actividades para enfocarse en su salud y bienestar.

La canción fue escrita por David Wilson, Justin Tranter, Magsy, Sorana y Skyler Stonestreet. La producción estuvo a cargo de Bang Si-hyuk, Dwilly y Frants. El video presenta una coreografía grupal que se repite durante la canción.

La ausencia de Manon de Katseye

La ausencia de Bannerman también se reflejó en la promoción del sencillo. La integrante no participó en el videoclip ni en las acciones previas al lanzamiento.

En redes sociales, seguidores del grupo han pedido información sobre su situación. Algunos mensajes apuntan a la falta de detalles sobre su vínculo con Katseye tras la pausa anunciada en febrero.

Katseye se presentará este fin de semana en Coachella con 'Pinky Up' como parte de su repertorio. El show marcará su primera aparición en el festival y su entrada al circuito de presentaciones en Estados Unidos.