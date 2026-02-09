El Carpazo regresa a Quito: Conoce a los artistas de la edición 2026

Con grandes carpas de circo al aire libre, el espacio nacido en 2011 fue concebido para compartir música y arte

Luego de casi una década en pausa, El Carpazo vuelve a Quito el 11 de abril de 2026 con un cartel que retoma el eje que definió su historia: la música independiente como centro de una experiencia cultural completa. El festival, que se llevará a cabo en el Club La Campiña, reúne proyectos nacionales e internacionales con trayectorias y propuestas distintas, pero conectadas por una misma lógica curatorial. Te invitamos a hacer un recorrido por cinco de las bandas clave del lineup que ayudan a entender el alcance de esta edición. AP

Tanque

Con más de 25 años de trayectoria, Tanque es una de las referencias del punk ecuatoriano. Su repertorio ha acompañado procesos culturales y políticos dentro de la escena independiente del país, consolidando un público que atraviesa generaciones.

Su presencia en El Carpazo 2026 dialoga con la historia del festival y con el rol que tuvo como plataforma para bandas nacionales de largo recorrido.

Crudo Means Raw

El rapero y productor colombiano llega por primera vez a Ecuador como uno de los invitados internacionales del festival. Crudo Means Raw presentará Nave Madre, álbum lanzado en noviembre de 2025, en el que aborda experiencias personales desde narrativas espirituales y abstractas.

Su inclusión amplía el espectro sonoro del cartel y conecta la escena local con procesos contemporáneos del hip hop latinoamericano.

Frente Cumbiero

Referente de la cumbia experimental, Frente Cumbiero es un proyecto colombiano pionero en la fusión de ritmos tradicionales como el porro, el bullerengue o el vallenato con dub, electrónica y jazz.

Su trayectoria internacional, con presencia en festivales como Roskilde y Fuji Rock, refuerza el componente latinoamericano del lineup.

Jatun Mama

Dúo de música kichwa experimental integrado por Jesús Bonilla y Félix Maldonado, originarios de la comunidad de Turuku, en Imbabura. El proyecto combina chicha, bomba, sanjuanito, huayno y cumbia con elementos electrónicos.

Su participación subraya el contexto comunitario y de lenguas originarias del país.

Lolabúm tocará en Guayaquil con su nuevo tour Leer más

San Pedro Bonfim

El proyecto solista del vocalista de Lolabúm explora ritmos tradicionales ecuatorianos y andinos, e integra poesía, territorio y referencias a sus orígenes brasileños.

Su disco Corazón de guagua fue mencionado por Rolling Stone en la lista Los 25 Mejores Temas en Español del año 202, reconocimiento que posiciona su propuesta dentro del circuito regional.

Entradas para El Carpazo 2026: dónde comprarlas, artistas confirmados y datos clave del festival



Las entradas para El Carpazo 2026 ya están a la venta a través de la plataforma digital Meet2Go. La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que el aforo es limitado.

Venta en línea: www.meet2go.com

Redes oficiales del festival: @elcarpazo

Line up del festival El Carpazo Cortesía

Valores de las entradas

Los precios y etapas de venta (early bird, preventa o general) se encuentran detallados directamente en la plataforma Meet2Go. La preventa de General cuesta $ 37 y la VIP $ 50.

Como parte de su compromiso ambiental, USD 1 por cada entrada vendida será destinado a proyectos de conservación del bosque nublado y a la investigación del águila andina, en alianza con la Fundación Cóndor Andino.

Artistas confirmados en el lineup de El Carpazo 2026

El cartel del festival está conformado por proyectos de distintas regiones del Ecuador y referentes de la escena latinoamericana Crudo Means Raw y Frente Cumbiero, ambos provenientes de Colombia, quienes aportarán sonidos urbanos y ritmos latinoamericanos al escenario. A ellos se suman talentos nacionales como Tanque, San Pedrito Bonfim, Jatun Mama, Mel Mourelle, Funkee Bom, Melissa Santa María y Ravia, conformando una cartelera diversa que mezcla géneros contemporáneos, propuestas alternativas y música local.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!