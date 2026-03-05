Más de 160 productores reciben compensación por pérdidas de cultivos en Guayas

La Prefectura del Guayas entregó ayuda a agricultores de Salitre, afectados por la pérdida total de 290 hectáreas de arroz

Uno de los productores beneficiado del Bono Agrícola 2026, de la Prefectura del Guayas.

La Prefectura del Guayas inició la entrega del Bono Agrícola Solidario 2026, un apoyo económico dirigido a pequeños productores afectados por las inundaciones provocadas por la actual temporada invernal. El primer desembolso se realizó en el cantón Salitre, donde más de 160 agricultores recibieron compensaciones por la pérdida total de sus cultivos.

Durante la jornada, encabezada por la prefecta Marcela Aguiñaga, 163 productores obtuvieron pagos que en conjunto superan los 73.000 dólares, tras confirmarse la pérdida de 290,8 hectáreas de arroz, uno de los principales cultivos de la zona. La entrega se realizó a través de la agencia de BanEcuador.

Cada agricultor recibió 450 dólares por pérdida total de arroz y 540 dólares por pérdida total de maíz, montos que buscan cubrir parte de los costos de producción y permitir que los productores puedan retomar sus actividades agrícolas.

“Los productores arroceros y maiceros son los más golpeados en un periodo invernal. Este año ya tenemos reportes significativos en varios cantones como Samborondón, Daule, Jujan, Santa Lucía y Balzar. Queremos que esta ayuda llegue directamente a ellos; el trámite es gratuito y sin intermediarios. Representa cerca del 30 % del costo de producción”, señaló Aguiñaga durante la entrega.

Entre los beneficiarios estuvo Manuel Morán, un agricultor adulto mayor que perdió su cosecha y recibió la primera compensación del programa. “Me siento muy feliz por recibir esta ayuda. Esto me servirá para hacer las primeras preparaciones y volver a empezar”, comentó.

También fue beneficiado Alfredo Campozano, de 91 años, quien perdió dos cuadras de arroz debido a las inundaciones. “Ahora toca empezar de nuevo y esperar que bajen las aguas. Me han hecho un bien, porque ya no tenía medios y tuve que pedir dinero prestado”, relató.

¿Cómo recibir el bono agrícola?

La activación del bono se basa en evaluaciones técnicas que combinan monitoreo satelital y verificaciones en territorio, realizadas por equipos especializados y con apoyo académico. Estos análisis muestran la magnitud de la emergencia agrícola en la provincia.

Según los reportes, actualmente más de 54.000 hectáreas están bajo el agua en Guayas, con mayores afectaciones en cantones como Samborondón, Daule, Yaguachi y Salitre, donde las lluvias han provocado graves pérdidas productivas.

El Bono Agrícola Solidario prioriza a productores con menos de cinco hectáreas, quienes dependen directamente de sus cosechas para sostener a sus familias. El programa llega a su tercera edición consecutiva como una herramienta de apoyo frente a los impactos del invierno en el campo.

En 2025, la Prefectura del Guayas entregó 6.863 bonos, atendiendo más de 17.000 hectáreas de cultivos perdidos, con una inversión superior a 3,1 millones de dólares.

“Este bono es un alivio y cada productor decide en qué usarlo. La mayoría lo destina a volver a sembrar. De eso se trata: de tomar fuerzas y volver a comenzar”, añadió Aguiñaga.

Las evaluaciones continúan en distintos cantones de la provincia mediante visitas técnicas, monitoreo satelital y verificación directa de los daños, con el objetivo de ampliar la cobertura del programa a más agricultores afectados por las inundaciones.

