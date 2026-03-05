Vacantes laborales en Ecuador: Empresas con ofertas activas en marzo 2026

Un grupo de personas que asistieron a una feria laboral.

El mercado laboral ecuatoriano sigue mostrando desafíos. Hasta diciembre de 2025, 223.995 personas estaban desempleadas y más de 1,4 millones se encontraban en condición de subempleo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

A esta situación se suman miles de jóvenes que cada año se gradúan de universidades y centros técnicos y que comienzan la búsqueda de su primer empleo.

En medio de este panorama, durante la primera semana de marzo de 2026 el portal de empleo Multitrabajos publicó varias vacantes en distintas ciudades del país, que van desde cargos administrativos y financieros hasta puestos operativos y comerciales.

Vacantes publicadas en la primera semana de marzo

La empresa Otom Racing busca un gerente de contabilidad y finanzas, para Cuenca

La Óptica Los Andes requiere un auxiliar de auditoría, para Cuenca

La compañía Marcimex necesita un Asesor comercial Cuenca

La empresa L. Henriques busca un asistente administrativo

El Banco Guayaquil requiere un gestor de microcrédito, para Cuenca

La Cooperativa El Sagrario desea contratar a un oficial comercial, para Quito

La empresa Ambacar necesita un auxiliar de servicios generales, para Latacunga

La Panificadora Ambato busca contratar a un aprendiz de pastelero, para Quito

La Corporación Proauto requiere un asesor de negocios F&I, para Quito

La empresa Cresa desea contratar a un analista financiero, para Guayaquil

Vacantes en contabilidad y finanzas

Entre los perfiles solicitados destaca el de gerente de contabilidad y finanzas para la empresa Otom Racing en Cuenca. El puesto requiere experiencia en gestión contable, elaboración de estados financieros bajo normas NIIF y manejo de legislación tributaria.

También se solicita un analista financiero para la empresa Cresa en Guayaquil, encargado de analizar estados financieros, controlar el presupuesto y hacer seguimiento a la cartera.

Oportunidades en comercio y sector financier

El sector comercial también concentra varias vacantes. La empresa Marcimex busca un asesor comercial para su local en Cuenca, con experiencia en ventas retail y manejo de redes sociales para ventas digitales.

Por su parte, el Banco Guayaquil requiere un gestor de microcrédito, un cargo enfocado en captar clientes, colocar microcréditos y realizar seguimiento a la cartera de microempresarios.

Mientras tanto, la Cooperativa El Sagrario Ltda. busca un oficial comercial en Quito para apoyar en la colocación y recuperación de créditos.

Vacantes administrativas y operativas

En el área administrativa, la compañía L. Henriques busca un asistente administrativo para gestionar procesos corporativos, proveedores y control documental.

En el área operativa, la empresa automotriz Ambacar requiere un auxiliar de servicios generales en Latacunga para tareas de mensajería, limpieza del concesionario y movilización de vehículos.

Asimismo, una empresa panificadora en Quito abrió una vacante para aprendiz de pastelero, un cargo dirigido a bachilleres con conocimientos básicos de cocina e higiene alimentaria.

Inclusión laboral

Entre las vacantes también se destaca el puesto de auxiliar de auditoría en la cadena Óptica Los Andes, que está abierto a personas con discapacidad que cuenten con carnet del Conadis.

Mercado laboral con presión

Aunque estas oportunidades reflejan movimiento en el mercado laboral, especialistas señalan que el reto sigue siendo grande debido al alto número de personas que buscan empleo y al crecimiento anual de nuevos profesionales que ingresan al mercado.

El desafío para la economía ecuatoriana sigue siendo generar empleo formal suficiente para absorber tanto a los desempleados como a quienes hoy se encuentran en subempleo o ingresan por primera vez al mercado laboral.

