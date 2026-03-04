Samborondón y Daule concentran inversiones que superan los $1.500 millones

La obra avanza en Santiago del Nuevo Samborondón, que incluye un hospital.

Las inversiones en la vía a Samborondón continúan dinamizando el desarrollo urbano con proyectos inmobiliarios, comerciales y hoteleros que, en conjunto, superan los 1.500 millones de dólares. La zona se consolida así como uno de los principales polos de crecimiento del Gran Guayaquil.

En la urbanización Ciudad Celeste avanza la construcción de un nuevo centro comercial del Grupo Ortiz, propietario de la cadena Coral Hipermercados. La inversión estimada bordea los 60 millones de dólares y forma parte de la expansión comercial del sector.

Otro de los proyectos emblemáticos es Santiago del Nuevo Samborondón, concebido como una ciudad satélite. La inversión prevista supera los 1.000 millones de dólares e incluye hospital, urbanizaciones, escuela, centro comercial, iglesia y espacios recreativos. Dentro de este plan destaca el Hospital Santiago, que registra un 90 % de avance en la fase estructural de su primera etapa y abrirá sus puertas en enero de 2027 con la colaboración del Baptist Hospital of Miami.

En el ámbito hotelero, la cadena InterContinental Hotels Group proyecta que su nuevo hotel en Samborondón abra entre el último trimestre de 2027 e inicios de 2028, con una inversión superior a los 25 millones de dólares.

Asimismo, las empresas Minutocorp y Oro Verde Hotels desarrollan un complejo que incluirá un hotel con más de 150 habitaciones, una torre residencial con más de 70 apartamentos con servicios hoteleros, plaza comercial y salón de eventos. Se prevé que entre en operación en marzo de 2028.

A esto se suma el convenio entre el Hotel Colón y Pronobis para desarrollar, dentro del proyecto Midtown, un Hilton Garden Inn de 94 habitaciones, con piscina, rooftop, gimnasio, restaurante y áreas para eventos corporativos.

El desarrollo también en la vía a Daule

Mientras Samborondón crece, en el cantón Daule también se activan nuevas inversiones. La empresa Innovum colocó la primera piedra de la urbanización Sivera, un proyecto residencial ubicado en el kilómetro 5,5 de la vía a Salitre.

Con una inversión de 8,6 millones de dólares, Sivera contempla 97 viviendas de dos plantas, distribuidas en tres modelos: Sofía, Emilia y Luciana, con metrajes entre 79 y 89 metros cuadrados. El proyecto generará 350 empleos directos y 750 indirectos.

Uno de sus principales atractivos es el Sivera Club, que incluirá la primera piscina con “Lazy River” dentro de una urbanización en Daule, además de gimnasio, áreas de eventos, piscinas para adultos y niños, canchas de pádel, fútbol y beach volley, así como espacios recreativos y de bienestar.

El desarrollo incorpora también Sivera Plaza, con 818 metros cuadrados de área comercial y nueve locales distribuidos en dos niveles, destinados a servicios, gastronomía y comercios de conveniencia.

Según sus promotores con estas inversiones, tanto Samborondón como Daule fortalecen su posicionamiento como ejes estratégicos de expansión urbana, comercial y residencial en la provincia del Guayas.

