¿Para uso operativo o personal? Polémica por video de policías en carro de Segura EP

En el clip, difundido a través de redes sociales, se observa a un agente cargar una funda hacia un local

Un video que circula en redes sociales este miércoles 4 de marzo ha generado cuestionamientos sobre el uso de bienes públicos en Guayaquil. En las imágenes se observa a agentes de la Policía Nacional movilizándose en una camioneta identificada con el logo de Segura EP y deteniéndose frente a lo que aparenta ser una lavandería.

Según quienes difundieron el material, los uniformados habrían utilizado el vehículo para dejar prendas de vestir en el local.

La grabación, cuya fecha exacta no ha sido confirmada, muestra a uno de los agentes descender de la camioneta municipal y avanzar hacia el establecimiento cargando una funda, mientras el vehículo permanece estacionado en la vía.

La escena ha provocado reacciones divididas en plataformas digitales, donde usuarios cuestionan si el automotor estaba siendo utilizado para fines institucionales o personales.

¿Para eso la Policía quería las camionetas de SEGURA EP?



Mientras la ciudad exige seguridad y patrullaje real en las calles, se las usa para ir a dejar ropa a una lavandería.



Los recursos públicos son para proteger a la ciudadanía, no para hacer mandados.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de Segura EP, del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional que confirme el contexto del video ni el propósito del desplazamiento registrado.

Ministerio del Interior intervino Segura EP y la Policía Nacional utiliza las camionetas municipales

La noche del domingo 15 de febrero de 2026, el Ministerio del Interior realizó una intervención en Segura EP, la empresa pública municipal responsable de la gestión de riesgos y videovigilancia en Guayaquil.

El operativo incluyó allanamientos a las instalaciones de Segura EP y la toma de control operativo de sus recursos y sistemas tecnológicos, medida que ambas instituciones oficializaron días después con un convenio para reforzar la seguridad y centralizar la coordinación del monitoreo.

Como parte de este convenio, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional comenzaron a asumir funciones que antes estaban bajo la administración de Segura EP, incluido el control de las cámaras de videovigilancia y otros equipos logísticos.

La Fiscalía General del Estado ha vinculado la acción policial en Segura EP con la investigación de posibles filtraciones de información restringida por parte de la dependencia municipal, lo que motivó la solicitud de urgencia para ingresar a la empresa

