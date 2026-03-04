Expreso
Caso Goleada
Aquiles Álvarez y otros procesados durante la audiencia de apelación de la prisión que se declaró fallida, el lunes 2 de marzo.Gustavo Guamán

Audiencia de apelación de Aquiles Álvarez se difiere tras envío de jueces a Panamá

Un viaje oficial terminó afectando una audiencia clave del caso Goleada. El abogado dice que fue un plan de la Judicatura

La audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del caso Goleada, fue diferida la tarde de este 4 de marzo, luego de que el tribunal que debía conocer la causa fuera reconfigurado por el repentino viaje de dos jueces que fueron enviados por el Consejo de la Judicatura a un evento en Panamá.

Mediante providencia, el juez Esteban Israel Coronel Ojeda avocó conocimiento del proceso al ser nombrado en reemplazo de Silvana Lorena Velasco Velasco, quien salió del país tras recibir una licencia otorgada por el Consejo de la Judicatura. El tribunal se integró con Wiler Fabricio Choez Avilés y con Mabel del Pilar Tapia Rosero, quien reemplaza al juez Byron Leonardo Uzcátegui Arregui, quien también fue enviado a Panamá, al mismo evento.

Con esta nueva integración se conformó el Primer Tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Consejo de la Judictura-Caso Goleada
La Fiscalía General del Estado envió la invitación al evento en Panamá.Captura de video

Audiencia no se podrá instalar

El tribunal informó que la audiencia prevista para el 5 de marzo de 2026 a las 14:00 no podrá instalarse debido a conflictos de agenda de los jueces subrogantes. Según la providencia, tanto Coronel como Tapia ya tenían audiencias previamente convocadas para ese mismo día en otros procesos judiciales. Entre ellas constan una apelación de sentencia dentro del proceso No. 11282-2024-00480G y una apelación a prisión preventiva del caso Comandos de la Frontera en el proceso No. 17U05-2025-00130.

aquiles alvarez 1

La Sala señaló que estas diligencias fueron convocadas con anterioridad, desde el 24 de febrero de 2026, mientras que la audiencia del caso Goleada fue fijada recién el 2 de marzo.

Además, el tribunal explicó que en uno de esos procesos existen personas privadas de la libertad desde el 6 de enero de 2026, mientras que en el caso Goleada la privación de libertad data del 11 de febrero de 2026.

Con base en estos elementos, los jueces señalaron que deben garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el plazo razonable, principios recogidos en los artículos 75 y 172 de la Constitución.

Por ello, la diligencia fue diferida, sin detallar una fecha, hasta que la jueza Velasco revise su agenda junto con los jueces titulares de la Primera Sala, cuando retornen al país.

"Los jueces de remplazo del Tribunal del caso Goleada, difieren la audiencia de apelación de la prisión preventiva. Esto es lo que buscaba el Consejo de la Judicatura al enviar de viaje a los jueces que originalmente conocían la causa. Este el el nivel de miseria que enfrentamos", escribió Ramiro García Falconí, abogado de Álvarez.

Contexto: viaje autorizado por la Judicatura

El diferimiento ocurre después de que el Consejo de la Judicatura autorizara el viaje de los jueces Silvana Velasco y Byron Uzcátegui a Panamá para asistir a una asamblea de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, que se realiza el 5 y 6 de marzo de 2026. Se trató de una invitación enviada por la Fiscalía General del Estado, parte procesal del caso Goleada, al Consejo de la Judicatura.

Aquiles Álvarez

La autorización se tomó en una sesión extraordinaria realizada la noche del 3 de marzo de 2026, es decir, un día después de que los magistrados convocaran a audiencia a Aquiles Álvarez, quien permanece preso en la cárcel de Cotopaxi junto con sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez, así como los ciudadanos Fernando Patricio Peñaherrera Venegas y César Emilio Bravo Ibáñez, detenidos en la cárcel de Turi.

El Consejo de la Judicatura argumentó, sin analizar si los jueces tenían audiencias pendientes, que la ausencia de los magistrados “no causará afectación al servicio de justicia”. Sin embargo, la salida de los jueces obligó a conformar un tribunal subrogante y finalmente terminó en el diferimiento de la audiencia.

Solicitudes que deben ser analizadas cuando los jueces vuelvan del viaje

En la misma providencia, el tribunal también dispuso correr traslado a las partes de un recurso de revocatoria presentado por la Fiscalía General del Estado contra una resolución emitida el 2 de marzo.

Ese día, el fiscal Dennis Villavicencio no se presentó a la audiencia ni envió una justificación. Ante ello, el tribunal declaró en abandono el recurso de apelación respecto del resto de los procesados, quienes tienen medidas alternativas a la prisión preventiva.

Un día después, el fiscal presentó una justificación en la que señaló que se encontraba en un viaje oficial a Brasil. Según explicó, debía regresar al país el viernes 27 de febrero, pero perdió su vuelo y finalmente retornó a Ecuador la madrugada del 3 de marzo.

  • Álvarez y cuatro personas  más permanecen privados de libertad desde el 11 de febrero de 2026 dentro del caso Goleada, en el que son procesados por el presunto delito de delincuencia organizada vinculada al comercio de combustibles.

