Jessica Palacios, error con muchas interrogantes en el Mundial de Pesas

La pesista juvenil con mejor proyección del país no irá a su último torneo junior. La Federación se deslinda de culpa

La menor de la dinastía Dajomes Palacios ya fue medallista en mundiales prejuveniles y juveniles. El año pasado fue oro y récord en los Panamericanos Junior.

La joven pesista ecuatoriana Jessica Palacios, hermana menor de las medallistas olímpicas Neisi Dajomes y Angie Palacios, no podrá participar en su último Campeonato Mundial Juvenil, debido a un error administrativo del que la Federación Ecuatoriana de este deporte se deslinda abiertamente.

El tema cobra mayor relevancia cuando se contempla que Jessica, con apenas 18 años, era carta fija de medalla para el país, ya que previamente ha obtenido podios en Mundiales e incluso el año pasado terminó siendo la Mejor Atleta Junior Femenina en los Panam Sports Awards 2025, tras el oro y varios récords en los Juegos Panamericanos Junior.

El problema de la no participación de Palacios en el Mundial Juvenil se origina por un trámite administrativo vinculado a la entrega de su certificado médico a la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas (FELV).

De acuerdo con los registros, Palacios sufrió una lesión en el hombro durante los Juegos Bolivarianos del año pasado.

Según su entorno, cumplió con el reposo establecido y presentó el informe médico correspondiente, motivo por el cual no intervino en el Campeonato Nacional Absoluto de diciembre; esto como parte de su recuperación.

El impedimento de participación en el Mundial se da porque habrían enviado el documento médico después de la evaluación técnica del 15 de enero, día en el que el cuerpo técnico de la selección nacional cerró la nómina preliminar para el certamen internacional.

Al no incluir su nombre en ese registro inicial, dejaron a la deportista fuera de la lista definitiva.

Lo que dice la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas

Graduación. Jessica, junto a su hermana Angie, embarazada de 8 meses, posó como nueva bachiller técnico en deportes de la república. Archivo / EXPRESO

Fernando Salas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, mediante un comunicado oficial, se deslindó del problema precisando que “no tiene responsabilidad en la exclusión” de la deportista del Mundial Juvenil previsto entre el 22 y 28 de junio en Egipto.

Según el organismo, la decisión obedeció a que la documentación médica no fue presentada, ni validada, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

Además, indicó que el entrenador de Palacios no gestionó oportunamente la formalización del trámite ante los órganos competentes.

El organismo enfatizó que actuó “bajo normativa vigente y no aplica criterios discrecionales”.

Mientras las partes se lanzan acusaciones, Ecuador dejó escapar una posibilidad de medalla importante en el evento máximo de la categoría. Jessica Palacios fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025, donde estableció dos nuevos récords: 100 kilogramos en arranque y 222 kilogramos en el total olímpico. Precisamente esos resultados le permitieron, además, asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos Absolutos de Lima 2027. Potencial desperdiciado.

