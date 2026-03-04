Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Equipo de Secretaría General del Cpccs
Equipo de Secretaría General del Cpccs receptó las postulaciones al concurso hasta el 3 de marzo a las 23:00.Cortesía

Candidatos a Fiscal General 2026: Los 75 nombres que buscan el cargo

23 mujeres y 52 hombres de 14 provincias completan el proceso de inscripción al concurso de méritos y oposición

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) cerró la etapa de inscripciones del concurso para designar al Fiscal General del Estado 2026, con un total de 75 postulaciones registradas. El proceso corresponde al concurso de méritos y oposición para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Según el boletín difundido el 4 de marzo de 2026 en Quito, no se registraron postulaciones desde el exterior.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información oficial, las 75 postulaciones están distribuidas en 14 provincias del país. Del total, 23 corresponden a mujeres y 52 a hombres. El CPCCS indicó que los expedientes fueron receptados y consolidados desde todas las delegaciones provinciales antes del cierre del registro.

Concurso Fiscal General 2026: cierre de inscripciones y cifras oficiales

El concurso para Fiscal General 2026 entra ahora en una nueva fase tras concluir el periodo de registro. La etapa que finaliza marca el punto de partida para la revisión de requisitos y posteriores fases de evaluación. El número de aspirantes refleja un interés amplio en liderar la Fiscalía General del Estado.

En el listado constan postulantes de provincias como Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Loja, Esmeraldas y otras jurisdicciones. Pichincha concentra la mayor cantidad de inscritos, seguida por Guayas y Manabí. El proceso continuará conforme al cronograma establecido por el CPCCS.

El boletín precisa que, una vez verificada la inexistencia de postulaciones desde el exterior, se consolidó la cifra definitiva. El organismo no detalló observaciones adicionales en esta etapa, limitándose a oficializar el cierre del registro con los nombres recibidos.

Lista completa de aspirantes al concurso para Fiscal General 2026

A continuación, los 75 nombres registrados en el concurso:

  1. Luis Manuel Flores Idrovo
  2. Ana Guanoluisa Barragán
  3. César Humberto Palma Arellano
  4. Christian Kerlin Ayala Piedra
  5. Gabriel Santiago Pereira Gómez
  6. José Aníbal Cevallos Álvarez
  7. Karen Julissa Duque Jironza
  8. Luis Alberto Ordóñez Córdova
  9. José Santiago Menéndez Cruz
  10. Edgar Joselito Arguello Saltos
  11. José Javier De La Gasca López-Domínguez
  12. Eduardo Antonio Díaz Zambrano
  13. Silvia Karina Guanopatin Mendoza
  14. Ana Victoria Luzuriaga Ruilova
  15. Martha Alexandra Macías Cedeño
  16. Sandra Patricia Morejón Llanos
  17. Marco Junior Ordeñana Baldeón
  18. Andrea Elizabeth Cazar Villacís
  19. Bella Edit Castillo Hidalgo
  20. Darwin Mauricio Jiménez Alulima
  21. Víctor Hugo Sarmiento Garzon
  22. Arturo Enrique Riofrío Ruiz
  23. Erika Valeria Tayhing Campbell
  24. Edgar Poúl Zúñiga Hurtado
  25. Rubén Darío Balda Zambrano
  26. Luigi Rigoberto Miranda Peralda
  27. Gina Fernanda Mora Dávalos
  28. Roger Antonio Pachay Ortiz
  29. Frank Kennedy Roldán Pinarote
  30. Mario David Fonseca Vallejo
  31. Christian Ramón Rodríguez Torres
  32. Esperanza del Pilar Araujo Escobar
  33. Ruth Stefania Espinoza Avilés
  34. Mauricio Javier Aguirre López
  35. Carlos Leonardo Alarcón Argudo
  36. Jorge Washington Andrade Escobar
  37. Paula José Andrés Bedón
  38. Gustavo Adolfo Benítez Álvarez
  39. Narcisa Elisabeth Calero Borja
  40. Daniella Lisette Camacho Herold
  41. Nelly Alexandra Cevallos Morales
  42. José Luis Chávez Ponce
  43. Víctor Hugo Coffre Morán
  44. Edgar Alonzo Coral Almeida
  45. Andrés Jorge Cuaspaz Arcos
  46. David Wilfrido Fiallo Bermúdez
  47. Bolívar Augusto Espinoza Astudillo
  48. Luis Alberto Fernández Piedra
  49. Luis Antonio Galarza Bustos
  50. Tirsa Salome Gómez Proaño
  51. Margarita Virginia Gualotuña Cruz
  52. Juan Vicente Guaño Costales
  53. Patricio Gerardo Haro Aldean
  54. Carla Gabriela Jácome Salas
  55. Edgar Ramiro Jaramillo Yánez
  56. Walter Samno Macías Fernández
  57. William Daniel Martínez Narváez
  58. Mario Andrés Muñoz Bayas
  59. Juan Carlos Perea Criollo
  60. Jorge Luis Piedra Celi
  61. Priscila Pilar Porras Villagómez
  62. Franklin Ernesto Rea Toapanta
  63. Inés Maritza Romero Estévez
  64. Diego José Romero Oseguera
  65. Luis Augusto Rosero Méndez
  66. Estuardo Salvador Salvador
  67. Rafael Lenin Sánchez Espinosa
  68. Gladys Edilma Terán Sierra
  69. Jorge Iván Urgiles Castillo
  70. Felix Arquímedes Valdez Rivera
  71. Segundo Lenin Vernaza Vizcarra
  72. Karol Gissela Zambrano Macías
  73. Salomón Alejandro Montecé Giler
  74. José Luis Robalino Villafuerte
  75. Julia Maritza Villalta García

Provincias con mayor número de postulantes al cargo

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, se pronunció sobre el concurso para fiscal general.

Fantoni dice que la confianza en concurso ocasionó alto número de aspirantes a fiscal

Leer más

Pichincha lidera el número de aspirantes dentro del concurso para Fiscal General 2026. Guayas y Manabí también presentan una participación significativa en el proceso. Otras provincias como Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Napo, Pastaza e Imbabura completan el mapa territorial del registro.

La cifra de 75 postulaciones cierra la primera etapa del proceso de designación. Con ello, el concurso avanza hacia las siguientes fases de evaluación de méritos y oposición. El desenlace definirá a quien asumirá la titularidad de la Fiscalía General del Estado en el nuevo periodo.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Daniel Noboa habla tras operativo antidrogas internacional: "Ecuador no luchará solo"

  2. ¿Hasta cuándo durarán los cierres nocturnos del puente de la Unidad Nacional?

  3. ¿Hasta cuándo durarán las "lluvias con tormentas" en Guayaquil y la Sierra?

  4. Deportivo Cuenca vs. Libertad EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto del partido

  5. Tras el empate en Libertadores, Barcelona SC ya piensa en el Clásico ante Emelec

LO MÁS VISTO

  1. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  2. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  3. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  4. Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

  5. Deportivo Cuenca vs. Libertad: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

Te recomendamos