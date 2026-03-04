Candidatos a Fiscal General 2026: Los 75 nombres que buscan el cargo

23 mujeres y 52 hombres de 14 provincias completan el proceso de inscripción al concurso de méritos y oposición

Equipo de Secretaría General del Cpccs receptó las postulaciones al concurso hasta el 3 de marzo a las 23:00.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) cerró la etapa de inscripciones del concurso para designar al Fiscal General del Estado 2026, con un total de 75 postulaciones registradas. El proceso corresponde al concurso de méritos y oposición para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Según el boletín difundido el 4 de marzo de 2026 en Quito, no se registraron postulaciones desde el exterior.

De acuerdo con la información oficial, las 75 postulaciones están distribuidas en 14 provincias del país. Del total, 23 corresponden a mujeres y 52 a hombres. El CPCCS indicó que los expedientes fueron receptados y consolidados desde todas las delegaciones provinciales antes del cierre del registro.

Concurso Fiscal General 2026: cierre de inscripciones y cifras oficiales

El concurso para Fiscal General 2026 entra ahora en una nueva fase tras concluir el periodo de registro. La etapa que finaliza marca el punto de partida para la revisión de requisitos y posteriores fases de evaluación. El número de aspirantes refleja un interés amplio en liderar la Fiscalía General del Estado.

En el listado constan postulantes de provincias como Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Loja, Esmeraldas y otras jurisdicciones. Pichincha concentra la mayor cantidad de inscritos, seguida por Guayas y Manabí. El proceso continuará conforme al cronograma establecido por el CPCCS.

El boletín precisa que, una vez verificada la inexistencia de postulaciones desde el exterior, se consolidó la cifra definitiva. El organismo no detalló observaciones adicionales en esta etapa, limitándose a oficializar el cierre del registro con los nombres recibidos.

Lista completa de aspirantes al concurso para Fiscal General 2026

A continuación, los 75 nombres registrados en el concurso:

Luis Manuel Flores Idrovo Ana Guanoluisa Barragán César Humberto Palma Arellano Christian Kerlin Ayala Piedra Gabriel Santiago Pereira Gómez José Aníbal Cevallos Álvarez Karen Julissa Duque Jironza Luis Alberto Ordóñez Córdova José Santiago Menéndez Cruz Edgar Joselito Arguello Saltos José Javier De La Gasca López-Domínguez Eduardo Antonio Díaz Zambrano Silvia Karina Guanopatin Mendoza Ana Victoria Luzuriaga Ruilova Martha Alexandra Macías Cedeño Sandra Patricia Morejón Llanos Marco Junior Ordeñana Baldeón Andrea Elizabeth Cazar Villacís Bella Edit Castillo Hidalgo Darwin Mauricio Jiménez Alulima Víctor Hugo Sarmiento Garzon Arturo Enrique Riofrío Ruiz Erika Valeria Tayhing Campbell Edgar Poúl Zúñiga Hurtado Rubén Darío Balda Zambrano Luigi Rigoberto Miranda Peralda Gina Fernanda Mora Dávalos Roger Antonio Pachay Ortiz Frank Kennedy Roldán Pinarote Mario David Fonseca Vallejo Christian Ramón Rodríguez Torres Esperanza del Pilar Araujo Escobar Ruth Stefania Espinoza Avilés Mauricio Javier Aguirre López Carlos Leonardo Alarcón Argudo Jorge Washington Andrade Escobar Paula José Andrés Bedón Gustavo Adolfo Benítez Álvarez Narcisa Elisabeth Calero Borja Daniella Lisette Camacho Herold Nelly Alexandra Cevallos Morales José Luis Chávez Ponce Víctor Hugo Coffre Morán Edgar Alonzo Coral Almeida Andrés Jorge Cuaspaz Arcos David Wilfrido Fiallo Bermúdez Bolívar Augusto Espinoza Astudillo Luis Alberto Fernández Piedra Luis Antonio Galarza Bustos Tirsa Salome Gómez Proaño Margarita Virginia Gualotuña Cruz Juan Vicente Guaño Costales Patricio Gerardo Haro Aldean Carla Gabriela Jácome Salas Edgar Ramiro Jaramillo Yánez Walter Samno Macías Fernández William Daniel Martínez Narváez Mario Andrés Muñoz Bayas Juan Carlos Perea Criollo Jorge Luis Piedra Celi Priscila Pilar Porras Villagómez Franklin Ernesto Rea Toapanta Inés Maritza Romero Estévez Diego José Romero Oseguera Luis Augusto Rosero Méndez Estuardo Salvador Salvador Rafael Lenin Sánchez Espinosa Gladys Edilma Terán Sierra Jorge Iván Urgiles Castillo Felix Arquímedes Valdez Rivera Segundo Lenin Vernaza Vizcarra Karol Gissela Zambrano Macías Salomón Alejandro Montecé Giler José Luis Robalino Villafuerte Julia Maritza Villalta García

Provincias con mayor número de postulantes al cargo

Pichincha lidera el número de aspirantes dentro del concurso para Fiscal General 2026. Guayas y Manabí también presentan una participación significativa en el proceso. Otras provincias como Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Napo, Pastaza e Imbabura completan el mapa territorial del registro.

La cifra de 75 postulaciones cierra la primera etapa del proceso de designación. Con ello, el concurso avanza hacia las siguientes fases de evaluación de méritos y oposición. El desenlace definirá a quien asumirá la titularidad de la Fiscalía General del Estado en el nuevo periodo.

