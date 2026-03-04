Expreso
Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca debuta en la Copa Sudamericana 2026.Cortesía

Deportivo Cuenca vs. Libertad EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto del partido

El Expreso Austral busca sellar su clasificación en casa frente al Libertad de Juan Carlos 'Pechón' León

Este miércoles 4 de marzo de 2026, el Estadio Alejandro Serrano Aguilar será el escenario donde Deportivo Cuenca y Libertad de Loja se disputen un cupo directo a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana

En una llave de eliminación única, el conjunto "morlaco" busca aprovechar su localía y el envión anímico de su 55° aniversario para superar a un cuadro lojano que llega con la intención de dar la sorpresa en territorio ajeno.

Bajo la dirección estratégica de Jorge Célico, el "Expreso Austral" apostará por un esquema ofensivo para sentenciar el encuentro en los 90 minutos, mientras que el equipo de Juan Carlos León, liderado en cancha por Gabriel ‘El Loco’ Cortez, intentará imponer su jerarquía en el mediocampo. El pitazo inicial está programado para las 21:00 (hora local).

Alineaciones del Deportivo Cuenca vs. Libertad

(Las alineaciones se verán reflejadas minutos antes de empezar de comenzar el partido)

EN VIVO | Minuto a minuto del Deportivo Cuenca vs. Libertad

Relato EN VIVO del Deportivo Cuenca vs. Libertad por Youtube

