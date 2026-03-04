Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Daniel Noboa Azín
Daniel Noboa informó en cadena nacional los resultados del operativo internacional contra el narcotráfico.Cortesía

Daniel Noboa habla tras operativo antidrogas internacional: "Ecuador no luchará solo"

Operativo simultáneo en cuatro ciudades dejó 16 detenidos y millonarias incautaciones vinculadas al crimen organizado

El presidente de Daniel Noboa informó la noche del 4 de marzo sobre un operativo internacional contra el narcotráfico ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador con apoyo de Europol y la Drug Enforcement Administration (DEA). La intervención incluyó 26 allanamientos simultáneos en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro.

RELACIONADAS

Según el mandatario, la operación fue el resultado de un año y ocho meses de investigaciones dirigidas a desarticular una red internacional vinculada al narcotráfico. El anuncio se realizó mediante cadena nacional y mensajes difundidos en sus redes sociales, donde detalló los resultados de los procedimientos ejecutados en varias ciudades del país.

Como parte del operativo fueron detenidas 16 personas presuntamente vinculadas a estas estructuras criminales. Además, las autoridades incautaron cerca de un millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas que, según las investigaciones, estarían relacionadas con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Operativo contra narcotráfico en Ecuador deja detenidos e incautaciones

Fadul Salomon 1

Operación Costa: ¿quiénes irán a prisión preventiva y quiénes a arresto domiciliario?

Leer más

Durante su intervención, Noboa afirmó que el procedimiento permitió desarticular una red internacional relacionada con la organización criminal conocida como Los Lobos. También señaló que las investigaciones revelaron la presunta infiltración de la mafia albanesa en empresas del país para facilitar operaciones de lavado de dinero.

El mandatario sostuvo que la presencia de estas redes criminales no surgió recientemente. “Estos resultados no son casualidad, son parte de la decisión firme del Gobierno Nacional de luchar por este país y desarticular cada una de las redes que gobiernos anteriores permitieron que operen aquí”, manifestó durante su mensaje.

En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que el país cuenta con respaldo internacional para enfrentar al crimen organizado. “En esta guerra tienen mi compromiso de que el Ecuador no luchará solo”, afirmó Noboa, al referirse a la cooperación con aliados internacionales en materia de seguridad.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Daniel Noboa habla tras operativo antidrogas internacional: "Ecuador no luchará solo"

  2. ¿Hasta cuándo durarán los cierres nocturnos del puente de la Unidad Nacional?

  3. ¿Hasta cuándo durarán las "lluvias con tormentas" en Guayaquil y la Sierra?

  4. Deportivo Cuenca vs. Libertad EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto del partido

  5. Tras el empate en Libertadores, Barcelona SC ya piensa en el Clásico ante Emelec

LO MÁS VISTO

  1. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  2. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  3. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  4. Deportivo Cuenca vs. Libertad: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

  5. Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

Te recomendamos