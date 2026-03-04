Daniel Noboa habla tras operativo antidrogas internacional: "Ecuador no luchará solo"

El presidente de Daniel Noboa informó la noche del 4 de marzo sobre un operativo internacional contra el narcotráfico ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador con apoyo de Europol y la Drug Enforcement Administration (DEA). La intervención incluyó 26 allanamientos simultáneos en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro.

Según el mandatario, la operación fue el resultado de un año y ocho meses de investigaciones dirigidas a desarticular una red internacional vinculada al narcotráfico. El anuncio se realizó mediante cadena nacional y mensajes difundidos en sus redes sociales, donde detalló los resultados de los procedimientos ejecutados en varias ciudades del país.

Como parte del operativo fueron detenidas 16 personas presuntamente vinculadas a estas estructuras criminales. Además, las autoridades incautaron cerca de un millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas que, según las investigaciones, estarían relacionadas con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Operativo contra narcotráfico en Ecuador deja detenidos e incautaciones

Operación Costa: ¿quiénes irán a prisión preventiva y quiénes a arresto domiciliario? Leer más

Durante su intervención, Noboa afirmó que el procedimiento permitió desarticular una red internacional relacionada con la organización criminal conocida como Los Lobos. También señaló que las investigaciones revelaron la presunta infiltración de la mafia albanesa en empresas del país para facilitar operaciones de lavado de dinero.

El mandatario sostuvo que la presencia de estas redes criminales no surgió recientemente. “Estos resultados no son casualidad, son parte de la decisión firme del Gobierno Nacional de luchar por este país y desarticular cada una de las redes que gobiernos anteriores permitieron que operen aquí”, manifestó durante su mensaje.

En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que el país cuenta con respaldo internacional para enfrentar al crimen organizado. “En esta guerra tienen mi compromiso de que el Ecuador no luchará solo”, afirmó Noboa, al referirse a la cooperación con aliados internacionales en materia de seguridad.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ