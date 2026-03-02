Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La Policía Nacional registró un despliegue operativo, como parte de la Estrategia Operacional 3D.
La Policía Nacional registró un despliegue operativo, como parte de la Estrategia Operacional 3D.Cortesía

Megaoperativos: 10.533 detenidos y más de 28 toneladas de droga incautada

La extorsión lidera los delitos en provincias que están bajo estado de excepción

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, la Policía Nacional registró un despliegue operativo, como parte de la Estrategia Operacional 3D (debilitar, desorganizar y desarticular). El objetivo: impactar directamente a las estructuras criminales activas en distintas provincias.

(Te invitamos a leer: Alias Polilla, capturado en Manabí: la caída del segundo al mando de Los Choneros)

Más de 100.000 operativos en 58 días

En lo que va del año, se realizaron 100.340 operativos, incluidos 22.857 controles focalizados en los principales ejes viales. Solo entre el 22 y el 28 de febrero, la institución ejecutó:

  • 81 operativos 'Perseo'

  • 5 operativos 'Apolo'

  • 23 operativos 'Pandora'

10.533 detenciones y millones evitados en extorsiones

En el mismo periodo, la Policía reportó la captura de 10.533 personas por distintos delitos. De estas, 9.067 fueron aprehendidas en flagrancia y 1.466 tenían boletas de captura vigentes.

Un dato relevante es el monto evitado en extorsiones, que asciende a 2’551.655 dólares, dinero que grupos criminales exigían a sus víctimas. Las bandas mencionadas incluyen a Lobos, Tiguerones, Choneros, Águilas, R7, Lagartos, Mafia 18, Latin King, Fatales y Chone Killer.

RELACIONADAS
La Policía reportó la captura de 10.533 personas por distintos delitos.
La Policía reportó la captura de 10.533 personas por distintos delitos.Cortesía

Drogas, armas, explosivos y vehículos recuperados

  • 28.197,86 kilos de droga

  • 1.950 armas de fuego

  • 252.768 municiones

  • 3.486 vehículos retenidos

  • 7.140 motocicletas retenidas

  • 3.918 armas blancas

  • 1.478 motocicletas recuperadas

  • 865 vehículos recuperados

  • 18.865 explosivos

Los decomisos de droga afectan la cadena del microtráfico y el narcotráfico, mientras que la recuperación de vehículos limita las operaciones de bandas dedicadas al robo, desmantelamiento y reventa.

Captura de individuos de alto interés criminal

  • 31 Individuos de Interés Penal Relevante (IIPR)

  • 5 personas catalogadas como Más Buscadas a nivel nacional

Estas detenciones se inscriben en operaciones dirigidas contra líderes, operadores logísticos y mandos medios de estructuras delictivas.

(Sigue leyendo: Golpe a la 'Mafia Glen': Detienen a sospechoso de homicidio en la Martha de Roldós)

motos retenidas en Quito

Más de 1.000 motocicletas retenidas en Quito: las infracciones más comunes

Leer más

Tecnología para la prevención: 8.800 códigos QR

La institución también implementó 8.800 códigos QR de proximidad comunitaria, una herramienta destinada a fortalecer la prevención del delito mediante contacto directo con la ciudadanía y alertas inmediatas.

Un balance con impacto, pero con desafíos pendientes

Las cifras evidencian un despliegue policial amplio y sostenido en todo el país. Aunque los resultados muestran una presión significativa sobre las organizaciones criminales, el reto persiste en mantener la capacidad operativa, profundizar la prevención y evaluar el efecto real de estas intervenciones sobre la reducción de la violencia en el territorio.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Manta vs Independiente del Valle HOY: sigue aquí EN VIVO el partido en Manta

  2. Auto se estrella contra un restaurante en Guayaquil y minutos después lo saquean

  3. Cynthia Gellibert activa coordinación por lluvias: ¿qué organismos participaron?

  4. ¿Lloverá en Guayaquil esta semana? Esto dice el INAMHI

  5. FIFA propone roja directa por cubrirse la boca en altercados

LO MÁS VISTO

  1. Toque de queda en cuatro provincias: Noboa lanza segunda fase de seguridad

  2. Fernando Cornejo "renuncia a todos sus cargos" en el Municipio de Guayaquil

  3. Toque de queda en Ecuador: las provincias con restricciones desde el 15 de marzo

  4. Madre de Aquiles Álvarez: “Mis hijos están presos porque se atrevieron a incomodar”

  5. Sustituir a Colombia demanda años, trámites y más gastos

Te recomendamos