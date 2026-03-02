Megaoperativos: 10.533 detenidos y más de 28 toneladas de droga incautada
La extorsión lidera los delitos en provincias que están bajo estado de excepción
Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, la Policía Nacional registró un despliegue operativo, como parte de la Estrategia Operacional 3D (debilitar, desorganizar y desarticular). El objetivo: impactar directamente a las estructuras criminales activas en distintas provincias.
Más de 100.000 operativos en 58 días
En lo que va del año, se realizaron 100.340 operativos, incluidos 22.857 controles focalizados en los principales ejes viales. Solo entre el 22 y el 28 de febrero, la institución ejecutó:
- 81 operativos 'Perseo'
- 5 operativos 'Apolo'
- 23 operativos 'Pandora'
10.533 detenciones y millones evitados en extorsiones
En el mismo periodo, la Policía reportó la captura de 10.533 personas por distintos delitos. De estas, 9.067 fueron aprehendidas en flagrancia y 1.466 tenían boletas de captura vigentes.
Un dato relevante es el monto evitado en extorsiones, que asciende a 2’551.655 dólares, dinero que grupos criminales exigían a sus víctimas. Las bandas mencionadas incluyen a Lobos, Tiguerones, Choneros, Águilas, R7, Lagartos, Mafia 18, Latin King, Fatales y Chone Killer.
Drogas, armas, explosivos y vehículos recuperados
- 28.197,86 kilos de droga
- 1.950 armas de fuego
- 252.768 municiones
- 3.486 vehículos retenidos
- 7.140 motocicletas retenidas
- 3.918 armas blancas
- 1.478 motocicletas recuperadas
- 865 vehículos recuperados
- 18.865 explosivos
Los decomisos de droga afectan la cadena del microtráfico y el narcotráfico, mientras que la recuperación de vehículos limita las operaciones de bandas dedicadas al robo, desmantelamiento y reventa.
Captura de individuos de alto interés criminal
- 31 Individuos de Interés Penal Relevante (IIPR)
- 5 personas catalogadas como Más Buscadas a nivel nacional
Estas detenciones se inscriben en operaciones dirigidas contra líderes, operadores logísticos y mandos medios de estructuras delictivas.
Tecnología para la prevención: 8.800 códigos QR
La institución también implementó 8.800 códigos QR de proximidad comunitaria, una herramienta destinada a fortalecer la prevención del delito mediante contacto directo con la ciudadanía y alertas inmediatas.
Un balance con impacto, pero con desafíos pendientes
Las cifras evidencian un despliegue policial amplio y sostenido en todo el país. Aunque los resultados muestran una presión significativa sobre las organizaciones criminales, el reto persiste en mantener la capacidad operativa, profundizar la prevención y evaluar el efecto real de estas intervenciones sobre la reducción de la violencia en el territorio.
