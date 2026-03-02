Megaoperativos: 10.533 detenidos y más de 28 toneladas de droga incautada

La extorsión lidera los delitos en provincias que están bajo estado de excepción

La Policía Nacional registró un despliegue operativo, como parte de la Estrategia Operacional 3D.

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, la Policía Nacional registró un despliegue operativo, como parte de la Estrategia Operacional 3D (debilitar, desorganizar y desarticular). El objetivo: impactar directamente a las estructuras criminales activas en distintas provincias.

(Te invitamos a leer: Alias Polilla, capturado en Manabí: la caída del segundo al mando de Los Choneros)

Más de 100.000 operativos en 58 días

En lo que va del año, se realizaron 100.340 operativos, incluidos 22.857 controles focalizados en los principales ejes viales. Solo entre el 22 y el 28 de febrero, la institución ejecutó:

81 operativos 'Perseo'

5 operativos 'Apolo'

23 operativos 'Pandora'

10.533 detenciones y millones evitados en extorsiones

En el mismo periodo, la Policía reportó la captura de 10.533 personas por distintos delitos. De estas, 9.067 fueron aprehendidas en flagrancia y 1.466 tenían boletas de captura vigentes.

Un dato relevante es el monto evitado en extorsiones, que asciende a 2’551.655 dólares, dinero que grupos criminales exigían a sus víctimas. Las bandas mencionadas incluyen a Lobos, Tiguerones, Choneros, Águilas, R7, Lagartos, Mafia 18, Latin King, Fatales y Chone Killer.

La Policía reportó la captura de 10.533 personas por distintos delitos. Cortesía

Drogas, armas, explosivos y vehículos recuperados

28.197,86 kilos de droga

1.950 armas de fuego

252.768 municiones

3.486 vehículos retenidos

7.140 motocicletas retenidas

3.918 armas blancas

1.478 motocicletas recuperadas

865 vehículos recuperados

18.865 explosivos

Los decomisos de droga afectan la cadena del microtráfico y el narcotráfico, mientras que la recuperación de vehículos limita las operaciones de bandas dedicadas al robo, desmantelamiento y reventa.

#IMPORTANTE ||



AFECTAMOS AL MICROTRÁFICO EN TRES PROVINCIAS CON 8 APREHENDIDOS Y MÁS DE 3.800 DOSIS INCAUTADAS



La #PolicíaEcuador ejecutó 07 operaciones enfocadas en mitigar el expendio de sustancias sujetas a fiscalización en el #DMQ, #DMG y #Manabí, aprehendiendo a sujetos… pic.twitter.com/rZk4p0SwJf — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 2, 2026

Captura de individuos de alto interés criminal

31 Individuos de Interés Penal Relevante (IIPR)

5 personas catalogadas como Más Buscadas a nivel nacional

Estas detenciones se inscriben en operaciones dirigidas contra líderes, operadores logísticos y mandos medios de estructuras delictivas.

(Sigue leyendo: Golpe a la 'Mafia Glen': Detienen a sospechoso de homicidio en la Martha de Roldós)

Más de 1.000 motocicletas retenidas en Quito: las infracciones más comunes Leer más

Tecnología para la prevención: 8.800 códigos QR

La institución también implementó 8.800 códigos QR de proximidad comunitaria, una herramienta destinada a fortalecer la prevención del delito mediante contacto directo con la ciudadanía y alertas inmediatas.

Un balance con impacto, pero con desafíos pendientes

Las cifras evidencian un despliegue policial amplio y sostenido en todo el país. Aunque los resultados muestran una presión significativa sobre las organizaciones criminales, el reto persiste en mantener la capacidad operativa, profundizar la prevención y evaluar el efecto real de estas intervenciones sobre la reducción de la violencia en el territorio.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ