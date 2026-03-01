Más de 1.000 motocicletas retenidas en Quito: las infracciones más comunes

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reforzó los controles permanentes a motocicletas en Quito durante los primeros dos meses de este año, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa de tránsito.

242 operativos de tránsito: Estos son los resultados

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, la AMT ejecutó 242 operativos de tránsito, que resultaron en 4.261 citaciones y la retención de 1.054 motocicletas por infracciones como circular sin placas, conducir con licencia caducada o incumplir normas técnico-mecánicas.

El agente Diego Lema de la AMT explicó que los puntos de control se seleccionan de manera estratégica, considerando la alta afluencia de motociclistas y el flujo vehicular en distintos sectores de la ciudad, con el fin de generar un mayor impacto preventivo.

Uno de los operativos más destacados se desarrolló el viernes 27 de febrero en el sector de Calderón, específicamente en la intersección de las calles Giovanny Calles y Duchicela, donde se detectaron infracciones como circular sin placas, no portar documentos y usar luces en sitios no permitidos.

Principales infracciones detectadas en operativos de motocicletas

Condiciones técnicas del vehículo

Documentación habilitante

Cumplimiento de normas de tránsito

Entre las principales infracciones detectadas se encuentran:

Circulación con llantas en mal estado

No portar licencia de conducir

Conducir con licencia caducada

No contar con placas de identificación

Incumplimiento de normas técnico-mecánicas

Transportar más ocupantes de los permitidos

La AMT recordó que la normativa sobre ocupantes en motocicleta establece restricciones claras, con excepciones específicas, y que los operativos buscan prevenir conductas de riesgo como el exceso de pasajeros, la circulación en zonas no autorizadas y el incumplimiento del uso obligatorio del casco de seguridad.

