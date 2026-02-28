Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

La Gobernación confirmó que no habrá paralización. El lunes habrá una marcha hacia Tulcán y una reunión con autoridades

Los transportistas de carga pesada del Carchi ya no paralizarán sus actividades, como tenían previsto. Así lo confirmó la Gobernación del Carchi a Diario EXPRESO, tras una jornada de reuniones con autoridades nacionales que permitió desactivar la medida de hecho anunciada para inicios de semana.

En lugar del paro, los conductores realizarán una marcha el lunes 2 de marzo desde el cantón Bolívar hasta la ciudad de Tulcán. Se prevé que la movilización inicie entre las 08:00 y que al mediodía los dirigentes mantengan una reunión con delegados del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Hasta el cierre de esta edición, la hora exacta del encuentro no había sido confirmada, según el dirigente de los transportistas, Carlos Bastidas.

Desde la Gobernación explicaron que en las últimas horas se generó confusión sobre la situación en la provincia. El viernes 27 de febrero de 2026 estuvo en Tulcán el viceministro de Gobierno y, en horas de la tarde, el viceministro de Transporte, Byron Franco, quien llegó vía aérea desde Guayaquil. Ambos mantuvieron reuniones con el gobernador, la asambleísta Lucía Pozo y representantes del comercio organizado.

En la mañana del viernes 27 de febrero de 2026 también hubo acercamientos en el ECU 911 y, posteriormente, en la sede de la Gobernación. El presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi se reunió al mediodía con el viceministro de Gobierno. Ya en la noche, el gremio resolvió dejar sin efecto la paralización y optar por la marcha pacífica, seguida de un diálogo con las autoridades, dijo a Diario EXPRESO uno de los voceros de la Gobernación de Carchi.

“El compromiso está hecho. El lunes, tras la marcha, se reunirán con las autoridades en Tulcán para tratar sus pedidos”, indicó la Gobernación, aunque aclaró que no está confirmada todavía la presencia del ministro de Transporte, Roberto Luque.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, Carlos Bastidas, ratificó que no habrá paro y que se mantendrá la movilización como medida de presión. Sin embargo, señaló que aún no tiene confirmación sobre una eventual reunión con el ministro Luque, tal como lo mencionó el presidente Daniel Noboa en una entrevista concedida a Radio Centro.

Además, para el lunes 2 de marzo de 2026 también está prevista una reunión binacional en Ipiales, Colombia, con la participación de autoridades de ambos países y representantes del transporte pesado. La Gobernación del Carchi confirmó su asistencia a esa cita, en la que se espera avanzar en soluciones a los problemas que afectan al sector en la frontera norte.

Por ahora, la principal novedad es que el paro quedó sin efecto y que el conflicto se canalizará a través del diálogo y las reuniones previstas para el lunes en Tulcán y en Ipiales.

La expectativa de la reunión en Ipiales y cuán viable es mover carga a Perú

La reunión binacional prevista para el lunes 2 de marzo en la ciudad colombiana de Ipiales genera expectativa entre los transportistas del Carchi, que confirman su asistencia y esperan la presencia de ministros de ambos países e incluso de la Cancillería ecuatoriana. Esta cita será a las 14:00, en el Auditorio Cámara de Comercio de Ipiales.

Bastidas sostuvo que la afectación en la frontera es similar tanto para Ecuador como para Colombia. Explicó que los transportistas de Ipiales reciben la mercadería que llega desde Ecuador y, a su vez, los ecuatorianos movilizan los productos provenientes de Colombia. “Es la misma realidad, no cambia el escenario”, afirmó.

La paralización del flujo comercial impacta no solo a los conductores, sino a toda la cadena logística: almaceneras, tramitadores, estibadores, restaurantes y pequeños comercios que dependen del movimiento fronterizo. Según el dirigente, las bodegas que antes estaban llenas hoy prácticamente no tienen mercadería. “Si antes era el 100 %, ahora es el 0,1 %. Uno o dos viajes y nada más”, describió Bastidas.

Advirtió que esta caída ha comenzado a traducirse en reducción de jornadas y posibles despidos. Trabajadores de almaceneras y negocios vinculados al comercio exterior han sido notificados de recortes salariales y ajustes, ante la falta de ingresos. “Si no hay movimiento, no hay recursos para pagar”, señaló.

El impacto también alcanza a los productores. Bastidas explicó que productos como plátano, arroz, mango o aguacate tienen planificación de exportación y compromisos financieros detrás. Al frenarse el mercado, deben vender a menor precio o asumir pérdidas. Del lado colombiano ocurre algo similar, el cierre o restricción del mercado ecuatoriano satura su oferta y los obliga a buscar nuevos destinos, un proceso que no es inmediato.

Sobre el planteamiento del presidente Daniel Noboa de explorar alternativas de carga hacia Perú o Bolivia, Bastidas considera que no es una solución inmediata. Argumenta que abrir nuevos mercados implica establecer contactos comerciales, adecuar documentación, coordinar choferes y asumir nuevas exigencias técnicas.

En el caso de Perú, explicó, existen restricciones ambientales más estrictas. Ese país exige combustible con estándar Euro 4 y 50 partes por millón de azufre, mientras que en Ecuador el diésel alcanza 250 partes por millón. Esta diferencia ha derivado en multas de hasta 4.000 o 6.000 dólares para transportistas ecuatorianos que operan allá. Además, los vehículos peruanos cuentan con motores más modernos, mientras que en Ecuador la renovación de flota es limitada por los altos costos.

Para el gremio, la crisis fronteriza no es un problema aislado del transporte, sino una situación estructural que golpea a dos territorios que —según dicen— han sido históricamente relegados en materia de desarrollo industrial. La reunión en Ipiales será clave para buscar salidas que permitan reactivar el comercio y evitar un deterioro mayor del empleo en la frontera norte.

