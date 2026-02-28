Transportistas suman pérdidas y alistan marcha por pugna arancelaria

Colombia evalúa replicar el alza del 50 % y ampliar la lista de restricción. Cada día, un transportista pierde $ 400

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia agrava los efectos. En la provincia del Carchi, los transportistas de carga pesada anunciaron un plantón en rechazo a los aranceles y restricciones impuestas por ambos gobiernos.

Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, confirmó a Diario EXPRESO que la medida comenzará a la medianoche entre el domingo 1 y el lunes 2 de marzo. La decisión fue adoptada en asamblea y contempla ubicar los camiones a un costado de la vía Panamericana, como señal de protesta pacífica.

“Los carros están en los garajes porque no hay qué movilizar. Queremos que vean que estamos sin actividad”, afirmó el dirigente. Según explicó, la afectación alcanza no solo a los transportistas, sino también a almaceneras, agencias de aduana y trabajadores vinculados al comercio exterior.

Un golpe al sector

En Carchi operan entre 150 y 160 compañías de transporte pesado, con un parque automotor que supera los 3.000 vehículos. En temporada alta, solo en el caso del plátano, se movilizan unos 50 camiones diarios hacia Ipiales, con fletes que generan alrededor de 20.000 dólares por día, ingresos que hoy prácticamente no existen.

Los transportistas cuestionan que, además del arancel aplicado por Colombia a productos ecuatorianos, exista la prohibición de ingreso por vía terrestre para mercancías como plátano, arroz, maracuyá y aguacate. “Si fuera solo el arancel, alguien podría arriesgarse a pagar, pero si está prohibido ingresar, no hay alternativa”, sostuvo Bastidas.

Importadores bajo incertidumbre

El impacto ya se refleja en las cifras de las importaciones ecuatorianas desde Colombia. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) advirtió que la tasa eleva hasta en 50 % el costo de reposición de inventarios para más de 7.600 importadores ecuatorianos y que el efecto indirecto podría duplicarse en las cadenas de distribución, manufactura y comercio minorista. Entre el 2 y el 21 de febrero, cuando la tarifa era del 30 %, las importaciones desde Colombia cayeron 69 % en valor y 61 % en número de operaciones.

El presidente Daniel Noboa defiende la denominada “tasa de seguridad”, que desde el 1 de marzo subirá del 30 % al 50 % para productos colombianos. En entrevista con Radio Centro, aseguró que el país destina alrededor de 400 millones de dólares adicionales para enfrentar la crisis de seguridad y que la medida ya ha permitido recaudar 13 millones de dólares.

Noboa también afirmó que en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos las muertes violentas bajaron 33 % en febrero de 2026 frente al mismo mes del año anterior, y vinculó esa reducción al refuerzo de controles y a las decisiones adoptadas en materia comercial y de seguridad. Reconoció que Colombia es el segundo socio comercial del país, pero subrayó que existe un déficit bilateral que bordea los 1.100 millones de dólares.

Gobierno busca evitar protesta

Frente al plantón de los transportistas, el ministro de Transporte, Roberto Luque, se reunirá con los dirigentes para analizar alternativas, entre ellas incentivar rutas hacia otros mercados con apoyo de la Asociación Latinoamericana de Integración, buscando conexiones con Perú, Bolivia y Brasil, según indicó Noboa.

Mientras tanto, desde Colombia, el gobierno de Gustavo Petro sostiene que responderá con el mismo porcentaje de arancel que imponga Ecuador. “Estamos estudiando la posibilidad de modificarlo también al 50 % y contemplar otras subpartidas, otros productos provenientes de Ecuador, para buscar un equilibrio comercial”, afirmó ayer la ministra de Comercio de Colombia, Diana Morales, en entrevista con Caracol Radio.

El Ministerio de Comercio colombiano señaló que les sorprendieron las declaraciones ecuatorianas sobre una supuesta falta de voluntad política y que el diálogo esté roto.

La Comunidad Andina ya solicitó una reunión entre los mandatarios para buscar una salida diplomática.

Así, mientras los gobiernos de Ecuador y Colombia sostienen versiones contrapuestas sobre el diálogo y la seguridad fronteriza, en Carchi los camiones permanecen estacionados y la incertidumbre económica crece en una de las zonas más sensibles del país.

