Petro: "Eliminar el comercio legal entre países solo ayuda a los narcotraficantes"

Colombia rechazó el aumento del arancel ecuatoriano del 30 % al 50 % y defendió su gestión en seguridad fronteriza

El presidente colombiano, Gustavo Petro, salió al paso este 28 de febrero de 2026 a las declaraciones de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien un día antes impuso una nueva sobretasa arancelaria del 50 % a productos colombianos, que regirá desde este domingo, como consecuencia del "descuido absoluto" de Colombia en la frontera compartida.

RELACIONADAS Transportistas del Carchi anuncian paro por crisis comercial con Colombia

Petro defiende la gestión fronteriza y advierte sobre el efecto del cierre comercial

Los seguros privados de Ecuador repuntan un 6 % y consolidan su recuperación en 2025 Leer más

A través de su cuenta en X, Petro rechazó el argumento ecuatoriano y citó avances concretos en seguridad: "Colombia ha sido responsable de iniciar el proceso de erradicación de 21.000 hectáreas de hoja de coca en la frontera y ha logrado reducir la tasa de homicidios de manera sustancial en Nariño", departamento limítrofe con Ecuador. El mandatario colombiano advirtió, además, que restringir los intercambios entre los dos países tiene un efecto contraproducente en materia de seguridad. Para el mandatario, "eliminar el comercio legal entre los dos países solo ayuda a los narcotraficantes".

El origen de la disputa arancelaria

La escalada comenzó el 1 de febrero de 2026, cuando Ecuador aplicó una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando que la falta de acción de Colombia en la frontera obligaba a Ecuador a asumir costos adicionales de protección de cerca de 400 millones de dólares anuales. Noboa afirmó que, desde entonces, las muertes violentas en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos "se han reducido un 33,3 %", lo que, a su juicio, valida la medida.

Este viernes 27 de febrero, en entrevista con radio Centro, Noboa anunció la elevación del arancel al 50 % y reiteró que el alza es "el producto de un descuido absoluto en la frontera de parte de Colombia", donde, según dijo, el Ejército colombiano habría sido retirado "varios centenares de kilómetros". El gobernante ecuatoriano calificó a Colombia como el "peor socio comercial" de su país, citando un déficit comercial de 1.100 millones de dólares.

Para acceder a todo el contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!