Bomberos flor de Bastión
Bomberos atienden la emergencia

Camión sin frenos se estrella contra casa y mata a transeúnte en Flor de Bastión

Un vehículo pesado perdió el control en una pendiente del bloque 6, dejando atrapadas a varias personas

Un camión perdió los frenos mientras se encontraba estacionado en una pendiente y provocó una tragedia en el bloque 6 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, este 27 de febrero de 2026. El vehículo pesado rodó sin control, atropelló a un transeúnte y terminó incrustado contra la estructura de una vivienda del sector.

Reporte de los bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil despachó unidades de rescate, combate y una ambulancia para atender la emergencia. Según el reporte oficial de la institución, el impacto fue de tal magnitud que varias personas quedaron atrapadas inicialmente entre los restos de la fachada de la casa y el chasis del automotor.

Personal de rescate trabajó en el sitio para liberar a un hombre de aproximadamente 52 años, quien fue hallado sin vida tras ser arrollado por el camión antes del choque final. Medicina Legal acudió al sitio para el levantamiento del cadáver, mientras que agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y Segura EP coordinaron el cierre de las vías aledañas para facilitar las tareas de remoción del vehículo.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado si el propietario del camión fue detenido o si el vehículo contaba con la revisión técnica vehicular vigente para el año 2026. El inmueble afectado presenta daños estructurales de consideración.

