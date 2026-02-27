Guardiola y el desafío del Real Madrid en Champions League: "Aprender de los mejores"

El DT de Manchester City analiza el cruce de octavos de final, destacando el aprendizaje constante frente a los blancos

El sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025/2026 ha vuelto a emparejar al Manchester City con el Real Madrid. Pep Guardiola, estratega de los citizens, recibió la noticia con serenidad y respeto. Durante la rueda de prensa del viernes, enfatizó que competir contra el conjunto merengue es la mejor vía para evolucionar.

"Cuanto más juegas contra los mejores del mundo, más aprendes, más mejoras y mejor eres en el futuro", afirmó el técnico de Sampedor. Para Guardiola, el Real Madrid representa el estándar de excelencia en la competición. Esta mentalidad ganadora busca transformar la presión del sorteo en una oportunidad de crecimiento táctico y emocional para su plantilla.

(Le puede interesar: Barcelona SC vs Botafogo: horarios confirmados para el partido de Copa Libertadores )

Estadísticas de una rivalidad moderna

Este enfrentamiento se ha convertido en un clásico contemporáneo, sumando quince encuentros oficiales en la historia de la competición. Hasta la fecha, el balance es de extrema paridad: ambos clubes registran cinco victorias cada uno y cinco empates. Además, el Manchester City ha anotado 26 goles frente a los 25 tantos marcados por el equipo madrileño.

El Manchester City registra cinco victorias, mientras que el Real Madrid suma también cinco triunfos y cinco empates. EFE

¿Barcelona SC en problemas? Conmebol abrió expediente por lo que dijo César Farías Leer más

A pesar de la igualdad en números generales, el Real Madrid mantiene una ligera ventaja en los cruces directos de eliminación. De las seis eliminatorias disputadas previamente, el equipo español logró avanzar en cuatro ocasiones, mientras que el City lo hizo en dos. Estos datos subrayan la dificultad que enfrentará Guardiola para superar nuevamente al rey europeo.

Fechas clave para los octavos

El primer asalto de esta esperada serie tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu el 11 de marzo. La definición se trasladará al Etihad Stadium el día 17 del mismo mes. Los aficionados esperan otro capítulo electrizante entre los dos equipos que han dominado el coeficiente de la UEFA en las últimas temporadas.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!