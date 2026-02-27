Barcelona SC vs Botafogo: horarios confirmados para el partido de Copa Libertadores

El club guayaquileño volverá a jugar por Copa este martes 3 de marzo en el Estadio Banco Pichincha

Barcelona SC volverá a jugar el partido de ida de Copa Libertadores en Guayaquil.

Barcelona Sporting Club ya conoce oficialmente los horarios para su enfrentamiento ante el club brasileño Botafogo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

El club amarillo confirmó que el partido de ida se disputará el martes 3 de marzo de 2026, a las 19:30, en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil, escenario donde el conjunto torero buscará tomar ventaja en casa.

El compromiso de vuelta se jugará el 10 de marzo, también a las 19:30, en territorio brasileño. Esta llave definirá cuál de los dos equipos avanzará a la fase de grupos del torneo continental, objetivo prioritario para ambas instituciones en esta temporada.

Horarios confirmados para la Fase 3 de CONMEBOL Libertadores.



🗓 03.03 | 19h30 – Ida

🗓 10.03 | 19h30 – Vuelta



Vamos Ídolo. 👊🔥 pic.twitter.com/11SsdPCYyr — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 27, 2026

Barcelona vuelve a iniciar la serie como local



El cuadro amarillo repetirá el esquema de la fase anterior, comenzando la serie en condición de local, pues en la Fase 2, Barcelona enfrentó a Argentinos Juniors, cayendo 1-0 en el partido de ida disputado en su casa.

Sin embargo, en el duelo de vuelta logró igualar la serie gracias al gol de Jhonny Quiñónez, resultado que emparejó el marcador global y forzó la definición desde el punto penal.

En la tanda decisiva, el Ídolo mostró carácter y efectividad para imponerse y sellar su clasificación a la Fase 3, manteniendo intacta la ilusión de regresar a la fase de grupos del certamen más prestigioso del continente.

