Barcelona SC postergará dos partidos de LigaPro por su duelo en Copa Libertadores

El club amarillo se enfrentrará a Botafogo por un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Barcelona Sporting Club postergará los dos partidos que tenía programados por la Liga Ecuabet ante Deportivo Cuenca y Club Sport Emelec, debido a su participación en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. La decisión responde a la cercanía en el calendario con su compromiso internacional frente a Botafogo, en una serie que definirá el acceso a la fase de grupos del torneo continental.

El conjunto torero debía enfrentar a Deportivo Cuenca el domingo 29 de febrero de 2026 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, y posteriormente disputar el Clásico del Astillero ante Emelec el domingo 8 de marzo del presente año en el Estadio Banco Pichincha. Sin embargo, la exigencia física y logística que implica la serie internacional llevó a priorizar la competencia continental.

La serie ante Botafogo

Barcelona SC disputará el partido de ida el 3 de marzo a las 19:30 en el Estadio Banco Pichincha, mientras que la vuelta se jugará el 10 de marzo, también a las 19:30, en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. La llave promete ser una de las más atractivas de la fase preliminar, con dos equipos históricos del continente en busca de un cupo en la fase de grupos.

El desafío no será menor para el cuadro ecuatoriano, que apunta a consolidar su regreso al protagonismo internacional. La planificación deportiva obligó a reorganizar el calendario local para llegar en óptimas condiciones a ambos compromisos.

¿Cómo llegaron Barcelona SC y Botafogo a la Fase 3?



El equipo amarillo selló su clasificación tras eliminar a Argentinos Juniors en una serie intensa. En el partido de ida, disputado en Ecuador, Barcelona cayó 1-0. No obstante, en la vuelta logró imponerse por el mismo marcador gracias al tanto de Jhonny Quiñónez, quien tuvo un breve paso por el fútbol argentino y apareció en un momento clave para igualar el global en Argentina.

La definición se trasladó a la tanda de penales, donde el Ídolo mostró eficacia y carácter para imponerse 5-4, sellando así su pase a la siguiente ronda y manteniendo viva la ilusión copera.

Por su parte, Botafogo avanzó tras eliminar a Nacional Potosí con un marcador global de 2-1. En el duelo de ida, el conjunto boliviano se impuso 1-0 como local, pero en la revancha el equipo brasileño revirtió la serie con un sólido 2-0 en casa.

El cuadro carioca es dirigido por Martín Anselmi, exentrenador de Independiente del Valle, quien nunca ha perdido frente a Barcelona SC. En el partido de vuelta ante Nacional Potosí, Botafogo selló la clasificación con goles de Alex Telles y Danilo, futbolistas con experiencia en el fútbol europeo que aportaron jerarquía en un momento decisivo.

