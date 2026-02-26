Expreso
lanus campeón de la recopa sudamericana
Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer a Flamengo en su casa.cortesía

Lanús campeón de la Recopa Sudamericana, tras vencer a Flamengo de Gonzalo Plata

el equipo argentino se convirtió en el monarca de América, con la Copa Sudamericana y ahora con la Recopa 2026

Lanús hizo historia al derrotar 3 a 2 (4-2 en el global) a Flamengo en el mítico estadio Maracaná y, tras la victoria por la mínima diferencia en La Fortaleza, se quedó con la Recopa Sudamericana 2026.

Los goles del conjunto granate fueroanotados por Rodrigo Castillo, el paraguayo José Canale y el juvenil Dylan Aquino. Por su parte, para el Mengão, en tanto, los dos tantos fueron de penal y los anotaron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el brasileño Jorginho.

