Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

patrik mercado independiente del valle sevilla
Patrik Mercado, joven volante de Independiente del Valle, jugará en Sevilla luego del Mundial 2026.cortesía

Así fue el golazo de Patrik Mercado a Inter Miami de Messi ante IDV (video)

El volante tricolor igualó el partido amistoso que se juega en Puerto Rico. Mira cómo pusieron el primer tanto de los rayados

l partido amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle, este jueves 26 de febrero en Puerto Rico, trajo emociones para el conjunto ecuatoriano. El volante tricolor Patrik Mercado fue el encargado de poner el primero para su equipo luego de ir cayendo en el marcador.

Lea también: Flamengo vs Lanús EN VIVO HOY: Dónde ver y minuto a minuto de la Recopa Sudamericana

A pesar que el compromiso lo estaban perdiendo tras la anotación de Santiago Morales, asistido por el delantero uruguayo Luis Suárez, en el minuto 16, los rayados respondieron de gran forma. Mercado apareció para concretar el 1-1 transitorio de forma inmediata con un contrataque certero.

RELACIONADAS

Patrik Mercado acompañó la rápida acción en ofensiva, la entregó para Matías Perelló por el costado derecho, quien lo vio entrando por el carril central y se la devolvió. El mediocampista, sin perder el tiempo, remató fuerte con pierna izquierda.

Patrick Mercado
Patrik Mercado se llevó el premio al mejor jugador de la LigaPro. Lució feliz el trofeo y el anillo.JUAN RUIZ / EXPRESO

El festejo fue de los dirigidos por el técnico charrúa Juaquín Papa, a quien se lo vio aliviado por el empate y siendo parte de la celebración del gol de Mercado.

El cotejo se desarrolló en el estadio Juan Ramón Louriel, que acogió al equipo de la MLS (Major League Soccer) y LigaPro en un duelo amistoso. La expectativa fue grande y el estadio lució repleto.

Patrik Mercado y el empate entre Inter e Independiente

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Así fue el golazo de Patrik Mercado a Inter Miami de Messi ante IDV (video)

  2. Ley de Extradición: Comisión aprueba informe para primer debate en la Asamblea

  3. ¿LigaPro con 12 equipos? Esto fue lo que se resolvió en el Congreso Ordinario de FEF

  4. Punch: PETA insta a mover al macaco viral a un entorno más natural

  5. Gobierno suspende diálogo con Colombia y mantiene guerra arancelaria indefinida

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué documentos son necesarios para presentar la solicitud de devolución del IVA?

  2. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

  3. Devolución del IVA: cuánto debe tardar el SRI en responder y qué hacer si no contesta

  4. Beneficios para adultos mayores en Ecuador: transporte, servicios y salud

  5. AME respalda la reforma al Cootad de Daniel Noboa y admite posibles despidos en GAD

Te recomendamos