Así fue el golazo de Patrik Mercado a Inter Miami de Messi ante IDV (video)

El volante tricolor igualó el partido amistoso que se juega en Puerto Rico. Mira cómo pusieron el primer tanto de los rayados

l partido amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle, este jueves 26 de febrero en Puerto Rico, trajo emociones para el conjunto ecuatoriano. El volante tricolor Patrik Mercado fue el encargado de poner el primero para su equipo luego de ir cayendo en el marcador.

A pesar que el compromiso lo estaban perdiendo tras la anotación de Santiago Morales, asistido por el delantero uruguayo Luis Suárez, en el minuto 16, los rayados respondieron de gran forma. Mercado apareció para concretar el 1-1 transitorio de forma inmediata con un contrataque certero.

Patrik Mercado acompañó la rápida acción en ofensiva, la entregó para Matías Perelló por el costado derecho, quien lo vio entrando por el carril central y se la devolvió. El mediocampista, sin perder el tiempo, remató fuerte con pierna izquierda.

Patrik Mercado se llevó el premio al mejor jugador de la LigaPro. Lució feliz el trofeo y el anillo. JUAN RUIZ / EXPRESO

El festejo fue de los dirigidos por el técnico charrúa Juaquín Papa, a quien se lo vio aliviado por el empate y siendo parte de la celebración del gol de Mercado.

El cotejo se desarrolló en el estadio Juan Ramón Louriel, que acogió al equipo de la MLS (Major League Soccer) y LigaPro en un duelo amistoso. La expectativa fue grande y el estadio lució repleto.

Patrik Mercado y el empate entre Inter e Independiente

¡LA REACCIÓN DEL CAMPEÓN ECUATORIANO! Gran jugada de Independiente del Valle y Patrik Mercado, con una gran definición, puso el 1-1 ante Inter Miami.



