Sistema Integrado de Recaudo en Quito: así cambiará tu forma de pagar pasajes

Concejo Metropolitano de Quito aprobó la implementación del Sistema Integrado de Recaudo

El Concejo Metropolitano aprobó el Sistema Integrado de Recaudo para unificar pagos en el transporte público de Quito.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó, con 16 votos a favor, una ordenanza reformatoria que impulsa la modernización del sistema de transporte público mediante la integración tecnológica y la optimización de los mecanismos de cobro tarifario.

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La normativa establece lineamientos claros para la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), una plataforma que permitirá unificar el pago en los principales sistemas de transporte de la ciudad.

Implementación del SIR iniciará en abril

El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, informó que el SIR comenzará a operar desde el 1 de abril en el Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito.

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Posteriormente, se instalarán mesas de trabajo con operadoras privadas para incorporar progresivamente el transporte en superficie. El objetivo es lograr una integración total del sistema en toda la capital.

“Es el primer gran paso hacia la modernización del transporte en la ciudad. A futuro, permitirá un sistema integrado y eficiente, complementado con la reorganización de rutas”, señaló Garrido.

Cambios en la administración de recursos

Uno de los puntos clave de la ordenanza es la reorganización financiera del sistema. Se reducirá de cinco fideicomisos a un fideicomiso global, que será administrado por la Administración General del Municipio.

Además, los recursos destinados a las operadoras privadas —incluidos pagos con tarjetas de crédito y débito— se gestionarán mediante fideicomisos específicos creados por los propios operadores, con el fin de garantizar sostenibilidad económica.

Rubén Lozano, representante del Corredor Sur Occidental, destacó que esta medida permitirá mejorar la calidad del servicio y reducir la competencia desordenada entre unidades.

¿Qué es el Sistema Integrado de Recaudo (SIR)?

El SIR es una plataforma tecnológica que unifica el pago del transporte público en Quito. Permitirá a los usuarios pagar con distintos métodos dentro de una sola cuenta digital llamada “Cuenta Ciudad”.

Entre los medios de pago disponibles están:

Tarjeta Ciudad

Cédula de identidad vinculada

Código QR desde el celular

El alcalde Pabel Muñoz explicó que los usuarios deberán crear una Cuenta Ciudad para acceder a estos servicios y gestionar sus pagos.

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Avance del 70 % en la modernización del transporte

Según el alcalde, Quito ha alcanzado un 70 % de avance en la modernización del sistema de transporte. No obstante, enfatizó la necesidad de coordinar con los transportistas privados para completar el 30 % restante.

“No es posible mantener un sistema eficiente en el subsuelo y otro deficiente en superficie”, afirmó.

Cómo crear una Cuenta Ciudad

Para acceder al sistema, los usuarios deben registrarse en la plataforma oficial del Metro de Quito y seguir estos pasos:

Ingresar al portal web de registro

Seleccionar la opción “Registrarse”

Activar la cuenta mediante un correo electrónico

Recargar saldo y generar códigos QR para viajes

Para vincular la cédula de identidad (emitida desde 2018), es necesario acudir presencialmente a las taquillas de las estaciones con el documento físico.

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