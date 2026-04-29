Crisis de salud en Ecuador: el diagnóstico se repite, pero las soluciones no llegan

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Seis ministros de Noboa recorrieron hospitales, sin resolver desabastecimiento de medicinas ni fallas del sistema público.

Informe del MSP 2026 advierte: solo 10 % de medicamentos tiene financiamiento; 90 % carece de recursos.

Pacientes y médicos alertan sobre falta de insumos y atención en hospitales; ministro Jaime Erazo enfrenta presión por soluciones inmediatas.

El 1 de junio de 2021, una semana después de asumir el cargo, el entonces vicepresidente de la República y médico Alfredo Borrero inició un recorrido por hospitales públicos. Tras visitar el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, declaró: “He salido con el alma desgarrada al ver la realidad de este hospital. No es justo que la gente compre medicamentos”.

Los seis ministros de Salud del gobierno de Daniel Noboa han repetido ese ejercicio. En los últimos meses, algunos de ellos (como Edgar Lama, Jimmy Martin y María José Pinto) han atribuido la falta de medicinas a presuntas irregularidades, como un supuesto ocultamiento de insumos.

Ya no más diagnósticos, apliquen el tratamiento, le piden a Jaime Bernabé Erazo

Actores del sector creen que ya no hacen falta diagnósticos sino decisiones. Verónica Chávez preside el colectivo Reacciona Ecuador, creado en 2021 e integrado por profesionales de la salud.

Cita el informe técnico IT-DPI-026-014 de la Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado por la transición institucional derivada de los decretos 70 y 108, para la desconcentración territorial y la centralización de compras públicas en salud.

¿Solo el 10 % de medicinas están financiadas?

En el documento se advierte que apenas existe financiamiento para el 10 % de los medicamentos, dispositivos médicos y pagos a servicios externalizados. El 90 % restante carece de respaldo presupuestario.

Lo que sufren pacientes renales, incluso los niños en el Baca Ortiz

A las cifras se suman los testimonios. Kevin Valdez, del Frente de Pacientes Renales, asegura que llevan un año y 10 meses recibiendo diálisis de forma irregular, pese a que el tratamiento debe realizarse tres veces por semana. Alertó sobre la situación del Hospital de Niños Baca Ortiz: “Está en juego la vida de al menos 40 niños”, dice, al exigir respuestas al nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé Erazo.

Según Chávez, el abastecimiento promedio real en hospitales y centros de salud alcanza apenas el 54 %. En algunos casos es crítico: el Hospital General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano (en Santo Domingo), el de Monte Sinaí (Guayaquil) y el Luis G. Dávila (Carchi), registran 19 %, cuando el mínimo debería rondar el 85 %.

Esto ocurre en hospitales de Quito

En Pichincha, los odontólogos no cuentan siquiera con guantes para atender. Y otros médicos alertan que en hospitales como el Espejo, de Quito, no hay fundas para recolectar desechos antibióticos ni sedantes. En el de Calderón se están quedando solo con el 30 % de camas y no hay personal de limpieza.

En el Pablo Arturo Suárez hay una lista de espera para operaciones traumatológicas. Pero no se trata solo de no poder atender a fracturados, sino a pacientes con traumatismo craneal, aclaran.

Lo que debería hacer Jaime Bernabé Erazo;

Por eso, José Ruales, exministro de Salud, opina que la crisis se ha producido por falta de capacidad, conocimiento e interés para hacer las cosas. Recuerda que, incluso tras la pandemia, el desabastecimiento no alcanzó niveles tan bajos. “Se llegó a un 62 %”. ¿Qué hacer?

Para Ruales, salir de la crisis de salud requiere voluntad política, ya que ha escuchado a economistas señalar que el FMI dice que el sistema de salud es “muy generoso” y quieren mantenerlo con “esos bonos electorales de los mil días”.

Sostiene que el ministro debe asumir un rol activo en la defensa del sistema y exigir los recursos necesarios. El presupuesto financiado bordea los $2.600 millones, 600 millones menos de lo ejecutado en el 2023.

También cree que se debe cambiar al equipo que acompaña al ministro. “Siguen como viceministros Stalin Andino, abogado; Wendy Gavica, a cargo de la compra y administración de medicinas, que ha fracasado; hay un ingeniero y abogados”. Recuerda que siete universidades ofrecen maestrías en Administración Hospitalaria y Gerencia de Servicios de Salud y cuatro que forman salubristas.

Consulta y medicinas requiren pacientes en Ecuador

Daniel Rodríguez, especialista en administración en salud, anota que Erazo debe exigir financiamiento, el cual ha disminuido; y que este debe ser entregado oportunamente, no al final del año.

Solo así garantizará lo operativo y que las unidades de salud den prestaciones efectivas: “Si soy diabético, accedo a consulta, pero también a la receta, a las pastillas para la hipertensión. De lo contrario, es una prestación fallida”.

Además, Rodríguez plantea que Erazo debe volver a articular los subsistemas de salud, para que el IESS, Isspol e Issfa vuelvan a trabajar juntos.

El Ministerio de Salud no contesta

Desde hace alrededor de un año, el Ministerio de Salud no contesta solicitudes de entrevista ni pedidos de información de EXPRESO. También se solicitó entrevista con Jaime Bernabé Erazo, como con los demás funcionarios que estuvieron a cargo de la cartera.