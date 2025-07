Corrupción hospitalaria en el IESS: “El negocio se acabó”, advierte Edgar Lama

El presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, reveló graves irregularidades en la administración hospitalaria. “Me he topado con las consecuencias”, señaló al describir bodegas llenas de insumos innecesarios y hospitales sin recursos para limpieza ni guardianía.

En entrevista con el medio DNews, el 21 de julio de 2025, Lama denunció un sistema estructurado para beneficiar a mafias vinculadas incluso con actores políticos. “Hay un solo sistema grande en el que hay varias mafias, pero todos se benefician de la misma podredumbre”, afirmó.

La corrupción como estructura: hospitales al servicio de mafias

Según Lama, el esquema funcionaba a través de hospitales descentralizados que compraban lo que querían, sin control. “Uno puede darse cuenta qué banda es dueña de qué hospital”, dijo, al señalar que solo se compraban marcas específicas, dejando de lado insumos esenciales.

Los testimonios de figuras como Daniel Salcedo, también mencionados en la entrevista, apuntan a que estos entramados financiaron campañas políticas recientes. “La campaña anterior viene pagada, lo más probable, con fondos de estos actos de corrupción”, denunció el funcionario.

Desabastecimiento y desvío de fondos: los afiliados pagan las consecuencias

Lama aseguró que el desabastecimiento de medicinas es una consecuencia directa de este esquema. “Prefieren comprar todo lo costoso, todo lo que les conviene”, dijo, criticando que los hospitales prioricen la adquisición de insumos caros sobre servicios básicos para pacientes.

Ante esto, el funcionario explicó que se están tomando decisiones inmediatas, como el cambio de directores en hospitales que no muestran resultados. “Estamos solucionando este tema y sí, está completamente vinculado”, afirmó en relación a la crisis del abastecimiento.

Fondos desviados: el golpe a las pensiones

El titular del IESS también apuntó a la administración de Rafael Correa como responsable del debilitamiento del sistema previsional. “Se llevaron 9.500 millones de dólares de la seguridad social”, sostuvo, asegurando que ese dinero fue invertido en obras mal planificadas.

Lama criticó que muchos de esos hospitales inaugurados “no curan a nadie” y que los ecuatorianos hoy pagan las consecuencias. “No fueron bien diseñados ni equipados. Pensaban solo en cortar listones”, aseveró.

El sistema previsional no cambiará edad ni aportes

Sobre el futuro de las pensiones, Edgar Lama aclaró: “La edad de jubilación no se va a aumentar y el monto del aporte tampoco”. Afirmó que se convocarán mesas técnicas, pero advirtió que aún no inician debido a la necesidad de garantizar un enfoque técnico real y no político.

“Si no tenemos cuidado, las mesas técnicas se convierten en un circo político”, dijo Lama. Aseguró que su objetivo es recuperar la sostenibilidad del sistema a través de una administración responsable y auditando el destino de los fondos de salud y pensiones.

Cierre del negocio mafioso y proceso judicial

Finalmente, Lama fue enfático en su mensaje: “El negocio se acabó. Si quieren vivir bien, pónganse a trabajar”. Dijo que ya se han presentado denuncias en Fiscalía y que “va a haber sentencias y gente presa”, en referencia a quienes se beneficiaron de la corrupción.

“Mientras más de estas personas terminen en prisión, mejor”, sentenció. Aseguró que el IESS está comprometido a recuperar el control de los hospitales y garantizar atención de calidad y sostenibilidad para todos los afiliados del sistema.

