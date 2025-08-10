Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

La Ordenanza para el Embellecimiento y Ornato de Guayaquil establece la obligatoriedad de pintar fachadas y cerramientos

En algunas propiedades del centro se pintan las fachadas para cumplir con la Ordenanza para el Embellecimiento y Ornato de Guayaquil

En dos cuadrantes del centro y en la ciudadela Urdesa, el Municipio de Guayaquil notificó a propietarios, administradores, arrendatarios y ocupantes de predios sobre la obligatoriedad de pintar fachadas, cerramientos y edificios.

Se entregaron aproximadamente 3.000 notificaciones, desde el 2 de julio de 2025, informó el Cabildo en una publicación.

En el centro se abarcaron dos cuadrantes: desde avenida Malecón hasta Boyacá y de Aguirre a Loja; y desde Boyacá hasta Pedro Moncayo y de Aguirre a Julián Coronel.

Otros sectores en los que se entregarán notificaciones serán desde la avenida Quito hasta el estero Salado, y de Aguirre a Julián Coronel, así como en la avenida Kennedy, detalló la Municipalidad.

"La Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública recordó que esta normativa establece la responsabilidad de propietarios, administradores, arrendatarios y ocupantes de mantener en buen estado y debidamente pintadas las fachadas, cerramientos, cercas o verjas de sus predios, respetando los colores y plazos indicados", indicó la Alcaldía.

Qué dice la ordenanza sobre pintada de fachadas en Guayaquil

La Ordenanza para el Embellecimiento y Ornato de Guayaquil, emitida en 2001, establece algunos colores a utilizarse, por ejemplo, durazno, marfil, gris claro, entre otros.

El Municipio advirtió que la normativa también incluye disposiciones como "la correcta iluminación de soportales, evitar grafitis y signos de deterioro, y retirar estructuras publicitarias en desuso".

En el artículo 3 se determina que, quien incumpla la norma, tendrá una multa equivalente a dos veces el valor que se invertirá en la pintada.

EXPRESO ha recogido, en diversas ocasiones, reclamos ciudadanos por el mal aspecto de las fachadas de edificaciones, que lucen descuidadas.

