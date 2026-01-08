Emaseo, PNUD y camiones recolectores con fallas: una compra que abre dudas en Quito

Por los seis camiones recolectores de basura, comprados por Emaseo, a través del PNUD, Quito pagó $804.000.

El 18 de diciembre del 2024, en La Mariscal, el alcalde Pabel Muñoz y Jorge Jaramillo, entonces gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo), presentaron seis nuevos camiones recolectores de basura, comprados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un año y 12 días después, el 30 de diciembre del 2025, con apenas un comunicado publicado en sus redes, Emaseo informó que solicitó la terminación unilateral y anticipada del contrato.

Los camiones elevadores (grúa con elevador) presentaron problemas desde los primeros días de operación, denunciaron trabajadores de la empresa, quienes solicitaron guardar en reserva sus nombres.

A ellos les llamó la atención que, de inicio, no cumplían con ciertas dimensiones para alcanzar a levantar desde el piso los contenedores (a manera de tachos) que usan los trabajadores. Por eso los devolvieron para que les hagan ajustes. Tampoco entendían por qué se compraron vehículos con capacidad de cargar ocho toneladas.

EXPRESO solicitó información a Emaseo sobre el proceso, pero hasta el cierre de esta edición (la tarde del miércoles 7 de enero del 2026) no llegaron las respuestas ni el permiso para fotografiar los vehículos. Se dijo que la autorización también estaba en manos del área jurídica.

La compra de camiones recolectores de basura costó más de 800.000 dólares

El 22 de septiembre del 2026, en la Comisión de Ambiente, el actual gerente, Juan Pablo Pozo, dijo que el contrato para la compra se había suscrito el 15 de agosto del 2024, por $804.000. Y que, en papeles, Emaseo contaba con la garantía técnica y vigencia tecnológica de cinco años sobre el chasís y cajas recolectoras, y con un mantenimiento preventivo de un año.

Sin embargo, los problemas que presentaron los camiones recién comprados sobrepasaron, al parecer, lo enmarcado en el contrato. Y se presentaron mientras las unidades aún estaban nuevas. Lo cierto es que, según el gerente, las divergencias comenzaron cuando el proveedor les habló de desperfectos que no correspondían al mantenimiento preventivo y quisieron aplicar un correctivo, con costo.

Lo que pide el Municipio del PNUD

Públicamente se ha dicho que Emaseo solicitó al PNUD la activación de una auditoría integral del proceso de adquisición, que ha sido incorporada al Plan de Auditoría 2026, con cobertura de los ejercicios 2024 y 2025.

Incluso concejales que han criticado a Wilson Merino y Andrés Campaña cuestionan la compra

En esa sesión de la mesa de Ambiente, los ediles Estefanía Grunauer y Gabriel Noroña (que ganaron en la lista de Jorge Yunda con Pachakutik) y la misma Gabriela Cruz, de la Revolución Ciudadana (RC), coincidieron en señalar que se estaría perjudicando a Quito. Acordaron pedir al alcalde que se trate el tema ante el Pleno del Concejo Metropolitano.

Grunauer dijo que “se han baipaseado la contratación pública”. Cruz también cuestionó: “¿Por qué usamos al PNUD?”, tal como lo habían alertado ya en abril Wilson Merino y Andrés Campaña, concejales a quienes han criticado.

¿Quién estuvo a cargo de la compra de camiones con el PNUD?

Los ediles increparon al gerente Pozo, que apenas llegó en junio de 2024, casi un año antes de la firma del contrato, realizado por Jorge Jaramillo. Este último pasó a ser subgerente de Hidroelectricidad en la Empresa de Agua Potable. Es ingeniero eléctrico, fue gerente de CNEL, trabajó en Celec, etc. Por eso, algunos trabajadores señalan que “no conoce de gestión de basura”.

La sesión de la comisión, del 22 de septiembre, se llevó a cabo seis días después de que el pedido de Campaña de tratar la situación de los camiones no obtuvo suficiente apoyo por falta de cuórum. Ese día faltó Grunauer, recordó Cruz.

Esto aseguró Andrés Campaña el martes 6 de enero:

Tres meses después, el concejal Campaña pudo asegurar: “Emaseo compró basura”, ante el pleno del Concejo. Había alertado de daños en camiones nuevos y el alcalde salió al paso. En esta ocasión les dijo a sus compañeros que la intermediación del PNUD, lejos del ideal de garantizar eficiencia, ha sido totalmente ineficaz. Eso en relación a que se debía hacer la compra a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

El PNUD no puso un solo dólar y cobró el 5 % del valor del contrato. Es grave que los camiones no funcionen en un año. ¿Y la famosa justificación de la eficiencia? Andrés Campaña Concejal de Quito

“Son camiones JAC, el proveedor fue Induacero. El problema es que los camiones son el cabezal y otra cosa es la caja, que la montan al camión. En el mismo paquete están otros diez camiones que deberán llegar en febrero”, indicó Campaña.

Lo que ha indicado el alcalde Pabel Muñoz

Muñoz ha aceptado que recurrieron al peritaje del Instituto de Transporte de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) luego de que hubo fallas en los camiones, que para ellos eran mecánicas, y para el proveedor, operacionales.

“Es evidente que el Municipio no recibió lo requerido”, apuntó y aseguró que esperan que les devuelvan los recursos invertidos o nuevos camiones. El contrato total por más servicios es de $5,1 millones.

La EPN ha encontrado manipulación grosera, terrible, de los camiones, entre la distancia de eje y eje. Se están presentando acciones en la Fiscalía General del Estado. Pabel Muñoz/ alcalde de Quito

No contar con los seis camiones, ¿cómo repercute al servicio de recoleccio´n?

Mientras, ¿qué pasa con el servicio de recolección? La empresa ha dicho que han reorganizado las rutas. A los ediles, el gerente les indicó que cuentan con 172 vehículos, operando al 82 %. Y que los seis camiones representan el 3 % de la flota.

Se intentó incorporar una disposición reformatoria para legalizar la triangulación. Está prohibido y ha generado cuestionamientos de la Contraloría. Wilson Merino/ concejal de Quito

